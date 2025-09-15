Война Тысяча трехсотый день. Россия все активнее обходит санкции с помощью бартера: за семена льна и алюминий получает автомобили и технику из Китая

Владимир Путин и Си Цзиньпин на саммите ШОС в Таньцзине. 31 августа 2025 года Сергей Бобылев / РИА Новости / Sputnik / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия

Москва все активнее переходит на бартерные сделки с Пекином, чтобы обойти санкции

Во внешней торговле России впервые с 1990-х годов увеличивается доля бартерной торговли, пишет Reuters. Таким образом Москва и ее партнеры пытаются избежать рисков, связанных со вторичными санкциями.

Агентство напоминает, что в 1990-х годах бартерная торговля в России была выгодной из-за высокой инфляции и девальвации рубля. Сейчас ее популярность растет в условиях ограниченной возможности долларовых транзакций. Многие китайские банки боятся попасть в санкционные списки, поэтому не хотят принимать деньги из России — бартерные операции при этом отследить гораздо сложнее.

Еще в начале 2024 года министерство экономического развития России опубликовало «Навигатор по внешнеторговым бартерным сделкам», в котором давались краткие рекомендации по использованию бартера для обхода санкций. Тогда же ведомство предложило создать специальную торговую платформу, которая бы работала как бартерная биржа. Как пишет Reuters, реальные свидетельства коммерческого использования таких схем появились лишь совсем недавно.

Журналисты агентства изучили восемь крупных бартерных сделок, о которых раньше не было известно. В рамках одной из них китайские автомобили поставлялись в РФ в обмен на пшеницу: российский контрагент закупал зерно в России за рубли и передавал его китайским партнерам, которые, со своей стороны, передавали автомобили, предварительно закупленные в Китае за юани.

В еще двух сделках, изученных Reuters, российские компании меняли семена льна на бытовую технику и строительные материалы; стоимость одной из таких операций превышала 100 тысяч долларов США. В других операциях российские контрагенты передавали в Китай алюминий, другие металлы и сырье в обмен на машины и китайские услуги. Еще одна бартерная сделка была заключена с Пакистаном.

Некоторые из таких операций позволили российской стороне получить западные товары, которые подпадали под санкции, сообщили источники агентства.

Три собеседника Reuters в сфере торговли подтвердили, что такая практика становится «все более распространенной». При этом общий объем бартерной торговли, пишет агентство, установить крайне затруднительно из-за непрозрачности таких сделок.

Война глазами читателей «Медузы»

Мария. Внутри России страшно. Этот страх неосязаем, но он повсюду. Страшно сказать лишнее, страшно открыть не ту вкладку, пока едешь на учебу, страшно, что любимые украинские и запрещенные песни будет слышно через наушники, страшно читать новости, страшно, что почти все окружение смирилось с происходящим, иногда даже до абсурдного — страшно за скачанный VPN, страшно писать это письмо. За что не страшно, так это за будущее — его просто нет. Нет планов, нет целей, нет надежды. Тут болото.

Помимо страха остались боль, стыд и перманентная апатия. Ты читаешь нововведенные законы и проходишь через несколько стадий: истерический смех и чувство полного сюрреализма, страх за то, что еще не совершил, и апатию с безразличием. Ты следишь за сводками, читаешь новости о новых прилетах, погибших и пострадавших; видишь в реальности весь этот «русский мир» — и тебе становится стыдно и больно. Я думаю, что никогда не смогу без стыда посмотреть в глаза украинцам.

Обе стороны умирают. Тут писали фразу, которая звучит у меня в голове до сих пор: «Понятно, что украинцам еще хуже, но у них есть надежда, здесь надежды совсем нет». Это правда, и поэтому я верю в то, что, когда все закончится, Украина сможет восстановиться и вылезти из этого моря боли и крови. Россию, к сожалению, я не знаю, как видеть. Наверное, я похоронила ее вместе со своим будущим.

