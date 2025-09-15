Генпрокуратура РФ потребовала национализировать крупного оператора сотовой связи Тамбовской области, обвинив его владельцев в финансировании ВСУ

Генпрокуратура РФ потребовала обратить в доход государства оператора сотовой связи , действующего в Тамбовской области, которым владеют бизнесмены Александр Зайцев и Александр Васильев, сообщила газета «Коммерсант» 15 сентября.

Иск прокуратуры поступил в Октябрьский районный суд Тамбова. Ответчиками по нему выступают Зайцев, его жена Маргарита, Васильев, а также болгарская ассоциация For free Russia association, которую создал Зайцев.

По данным надзорного ведомства, после Евромайдана в Киеве в 2014 году Александр и Маргарита Зайцевы поддержали новые власти Украины, а также выступили за введение санкций в отношении России. Помимо этого, говорится в иске, они информационно и материально поддерживали участников протестных акций, которые проводил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

В прокуратуре заявили, что Александр и Маргарита Зайцевы в 2017 году переехали в Болгарию, где создали некоммерческую ассоциацию For free Russia association — движение «За свободную Россию». На сайте организации сообщается, что она выступает «против войны, диктатуры, коррупции и пыток». Председатель движения — бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков. Прокуратура считает, что эта организация дискредитирует руководство России.

Несмотря на переезд в Болгарию, заявили в надзорном ведомстве, Зайцев продолжает получать доход от деятельности оператора связи «Ланта» через своего бизнес-партнера Александра Васильева. Полученные деньги, утверждают в прокуратуре, бизнесмен использует для финансирования Вооруженных сил Украины. Маргарита Зайцева, в свою очередь, также финансировала Украину, говорится в иске.

Прокуратура потребовала объявить истцов экстремистским объединением и национализировать их активы: помимо «Ланты» это торговые центры «Апельсин» и «Башня» в Тамбове, база отдыха «Берендей» под Тамбовом и различные объекты недвижимости.

Гендиректор ООО «Ланта» Александр Васильев заявил «Коммерсанту», что впервые слышит об иске Генпрокуратуры. «В мой адрес никаких уведомлений об этом не поступало», — сказал он.