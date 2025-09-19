Совладелец тамбовского провайдера, который Генпрокуратура хочет национализировать, связал это со своими взглядами и поддержкой Навального

Совладелец и один из основателей тамбовского провайдера «Ланта», активы которого Генпрокуратура требует изъять в пользу государства, написал открытое письмо. Александр Васильев отвергает обвинения в свой адрес и связывает их со своими взглядами, которые ведомство назвало «антироссийскими».

15 сентября «Коммерсант» сообщил, что Генпрокуратура потребовала изъять в пользу государства активы крупнейшего провайдера Тамбовской области «Ланта», а его совладельцев Александра Зайцева и Александра Васильева признать «экстремистским объединением» из-за поддержки и финансирования «украинских вооруженных и террористических формирований».

По версии Генпрокуратуры, Зайцев и его жена, которые живут в Болгарии, через созданную там организацию For free Russia association спонсируют ВСУ за счет «Ланты», а Васильев «обеспечивает использование имущества» компании «в интересах экстремистского объединения».

Александр Васильев, который основал «Ланту» в 2003 году и владеет 49% в ней, категорически отверг обвинения. По его словам, Зайцев, доля которого составляет 51%, никогда не принимал участия в управлении и был «пассивным инвестором». Васильев отмечает, что не знал и не знает, на что его партнер тратит полученные дивиденды.

То есть, по логике Генеральной прокуратуры, я должен был не выплачивать ему дивиденды лишь на том основании, что, по моему мнению, он неверно ими распоряжается? Возникает вопрос: кто я такой, чтобы без суда и следствия навешивать на людей ярлыки и проводить оперативную работу, выясняя куда идут деньги, которые учредитель получает в качестве дивидендов? У меня банально нет на это ни полномочий, ни ресурсов.

Кроме того, как пишет Васильев, ему вменяются «антироссийские взгляды и приверженность киевскому режиму». К такому выводу, по его словам, обвинение пришло на основании акта осмотра его ленты «ВКонтакте» — он опубликовал этот документ. В акте приводятся ссылки на репосты Алексея Навального 2014 года — при этом на скриншотах видно, что сама соцсеть уже скрыла их под плашкой, что «материал заблокирован на территории России».

Также Генпрокуратура утверждает, по словам Васильева, что в 2020 году он жертвовал ФБК. «Да, я действительно мог это сделать. Но только в 2020 году этот фонд действовал совершенно легально, и у меня не было никакой возможности в 2020 году узнать, что в 2021 году их деятельность будет объявлена вне закона», — замечает Васильев.

Обсудив с моим бизнес-партнером сложившуюся ситуацию, мы сошлись во мнении, что если изъятие наших долей — это принципиальная позиция Генеральной прокуратуры, то было бы справедливее передать эти доли сотрудникам компании, вместо передачи их в собственность государства. Если нет правовых инструментов сделать это по решению суда, то мы готовы это сделать в добровольном порядке.