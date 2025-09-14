Война Тысяча двести девяносто девятый день. На железной дороге в Киевской области при перевозке боеприпасов произошел взрыв. Рядом оказался пассажирский поезд, ехавший в Польшу

Место взрыва боеприпасов в районе села Калиновка Киевской области Политика Страны

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Украина

Детонация боеприпасов произошла при перевозке по железной дороге в Киевской области в ночь на 14 сентября, сообщило украинское издание «Зеркало недели», ссылаясь на источники. Это произошло в районе села Калиновка в Фастовском районе.

Обновление. Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил «Суспiльне», что в Киевской области произошла детонация боеприпасов в поезде, перевозившем военный груз.

В результате взрыва повреждения получила контактная сеть, что привело к аварийной остановке поезда № 73, следовавшего из Харькова в польский Перемышль, сообщило издание. Пассажиров поезда эвакуировали в ближайший лес. По предварительной информации, никто не погиб, вагоны поезда не загорелись.

Украинский железнодорожный перевозчик «Укрзалізниця» сообщил, что из-за повреждения инфраструктуры около 30 поездов, следующих через станцию Боярка, направили в объезд поврежденного участка через Мироновку или Коростень. Поезд № 73 Харьков — Перемышль около четырех утра отправился по измененному маршруту через Киев и Коростень, поезд задерживался на более чем четыре часа.

«Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, железнодорожники и другие службы делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия чрезвычайного происшествия в Киевской области и вернуть штатные маршруты пассажирским поездам», — заявили в «Укрзалізниця».

Председатель правления АО «Укрзалізниця» Александр Перцовский заявил, что большинство из 240 эвакуированных пассажиров продолжили поездку на поезде, еще 21 человека на автобусе увезли на вокзал в Киеве, где они смогли сесть в поезд. Часть пассажиров вернулась домой, компания «Укрзалізниця» пообещала, что перевезет их в Перемышль на следующих поездах.

Начальник областной военной администрации Николай Калашник сообщил, что «в связи с чрезвычайным происшествием» на железной дороге трем женщинам оказали медицинскую помощь из-за острой реакции на стресс.

Как отмечает «Зеркало недели», село Калиновка, рядом с которым произошла детонация боеприпасов, расположено в восьми километрах от города Васильков, где вечером 13 сентября произошла серия мощных взрывов. По разным версиям, которые появились в украинских телеграм-каналах, взрывы произошли возле местной авиабазы или нефтебазы. Издание отмечает, что есть версия о диверсии. Связаны ли взрывы в Василькове с происшествием на железной дороге, пока неизвестно.

В Киевской областной военной администрации заявили в 1:38 ночи, что «взрывы, которые слышали жители области, не связаны с воздушной атакой». Шла ли речь о взрывах в Василькове или детонации боеприпасов в Калиновке, неясно.

В МВД, Госслужбе по ЧС, а также в офисе президента Украины на момент публикации не комментировали происшествие в Киевской области.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Елена (Московская область). Последние три с половиной года война стоит в моей жизни огромной темой, фактически вытесняя «нормальные» эмоции и переживания. В самом начале, в конце зимы — весной 2022 года, меня просто захлестывали стыд, гнев, недоумение. Казалось естественным, что люди должны, возмутиться и сообща что-то предпринять. Постепенно градус негодования понизился, но полной адаптации не произошло. Я по-прежнему начинаю день с чтения новостей, страстно ожидая хороших известий. Иногда, просыпаясь ночью, думаю, что, наверное, где-то на Украине люди сейчас прячутся от обстрелов в метро или в подвалах, и снова делается стыдно…

Больно читать о военных преступлениях наших вояк, о гибели мирных граждан, особенно детей. Все эти годы чувствую себя инородным телом: у меня ощущение, что людям, меня окружающим, наплевать на происходящее. Я живу в деревне, и мои соседи, в лучшем случае, говорят, что от них ничего не зависит, поэтому нет смысла «париться», а остальные безоговорочно поддерживают наше начальство. Меня бесит, когда мне говорят: «Если тебе здесь не нравится, то что же ты не уезжаешь?» Я не уезжаю, блин, потому что это моя страна, с ней связана вся моя жизнь. Здесь все мои родственники, старая мама, а главное, я сама уже немолода и не хочу садиться на шею налогоплательщикам где-нибудь в Европе.

Наверное, самом сильное разочарование моей жизни — это разочарование в моих соотечественниках. Поразительно, как легко люди покупаются на ложь и пропаганду, но особенно тревожит развращение детей посредством внушения им шовинистических и других ложных идей.

Я бы мечтала о том, чтобы мой любимый внук, когда вырастет, поехал восстанавливать Украину (если, конечно, ему разрешат украинцы) или помогать украинцам, которым война поломала жизнь.

Поделитесь вашими мыслями о войне

что происходило накануне

Война Тысяча двести девяносто восьмой день. «Труба 3.0»: войска РФ, по данным украинских блогеров, вновь использовали газопровод для наступления — на этот раз в Купянске

что происходило накануне

Война Тысяча двести девяносто восьмой день. «Труба 3.0»: войска РФ, по данным украинских блогеров, вновь использовали газопровод для наступления — на этот раз в Купянске

«Медуза»