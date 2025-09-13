Здание автомастерской в Сумах, разрушенное в результате атаки российского дрона, 12 сентября 2025 года Yehor Kryvoruchko / Kordon.Media / Global Images Ukraine / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне.

Украина

Российские военнослужащие в третий раз за время полномасштабной войны применили тактику захода в тыл ВСУ по газовой трубе. Об этом сообщил OSINT-проект DeepState, близкий к Генштабу ВСУ.

По данным украинских аналитиков, россияне, наступающие в Харьковской области, пересекли реку Оскол по газопроводу, чтобы попасть в город Купянск. Похожую тактику войска РФ ранее применяли в Авдеевке в Донецкой области и в Судже в Курской области.

В районе Купянска российские военные построили целую логистическую артерию, утверждает DeepState. «Входы в трубу находятся в районе Лимана Первого. Для передвижения в трубе используются специально разработанные лежанки на колесах, а также электросамокаты, где позволяет высота», — пишет DeepState.

Маршрут по газопроводу до окрестностей Купянска занимает примерно четверо суток, поэтому на пути оборудованы специальные места для отдыха и запасы провизии, отмечает проект.

Таким образом организованные группы противника без серьезных потерь добираются до Радьковки, а дальше перемещаются на юг в лес, который контролируют. После этого рассредотачиваются в Купянске и доходят до железной дороги.

После публикации DeepState информацию о новой операции «Труба» стали также распространять российские «военкоры» и провластные телеграм-каналы. В сети также появилось видео, на котором, как утверждается, запечатлены российские военнослужащие, пробирающиеся по трубе в Купянск.

Минобороны РФ пока не подтверждало информацию о вылазке под Купянском. Военное руководство Украины также официально не комментировало эти сведения.

Тем временем DeepState утверждает, что российские войска уже продвинулись в кварталах Купянска, наступая в северной части города. Назначенный Россией «глава военно-гражданской администрации» оккупированных частей Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что штурмовые группы ВС РФ действительно находятся в Купянске и уверенно вытесняют подразделения ВСУ из города.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Внимание. В этом письме есть мат.

Дементий (Домодедово). У меня сын девяти лет, недавно мы вернулись с отдыха в Европе, и он спрашивает: почему в России нет «Икеи», почему не могу скачивать игры из Playstation Store? Он считывает нашу с женой любовь к этим брендам и тоже любит их. Он уже достаточно взрослый, и он уже вполне понимает, что это не просто так. Мы с женой отмалчиваемся, отговариваемся. Сын имеет доступ к интернету, компьютер, и скоро он сам получит короткий ответ на свой вопрос: война. Вдруг он уже прочел об этом, но не понял, как одно связано с другим? Вдруг вопрос о брендах — это попытка расспросить о войне? В моем детстве я знал, что не нужно спрашивать родителей о сексе: для них эта тема как будто не существует, касаться ее стыдно, и ни на один вопрос от них ответа толком не будет. Такой темой для нас как родителей стала эта ебаная война. Я не знаю, как об этом говорить, потому что для меня этот разговор связан с разрушением представления о базовой безопасности мира, о том, что базово люди хорошие — особенно те, кто обладают властью над нашими жизнями. Мы еще не говорили о том, что Деда Мороза не существует, нужна ведь, наверное, какая-то очередность. Я надеюсь, я смогу найти момент, правильный возраст, способ об этом поговорить, до того, как сын решит, что с «родителями об этом говорить бесполезно».

