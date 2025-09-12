Война Тысяча двести девяносто седьмой день. В Европе заявили, что Трамп не смог остановить войну. Германия требует ужесточить визовый режим для россиян

Российский удар по жилому дому в Константиновке, Донецкая область. 10 сентября 2025 года Alex Babenko / AP / Scanpix / LETA

Мир

В Евросоюзе считают, что мирные усилия Трампа не дали результата, но теперь он на стороне ЕС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам, бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила журналистам, что российско-украинская война продлится еще «пару лет».

«Я думаю, что реалистично предположить, что война продлится еще пару лет. К сожалению, усилия по достижению мира, в том числе со стороны президента [США Дональда] Трампа, не принесли никаких результатов. Россия просто игнорирует эти усилия», — заявила Каллас 11 сентября (цитата по EFE).

По ее мнению, более пессимистичный сценарий предполагает, что «Украина будет вынуждена уступить» свои территории, как того хочет президент России Владимир Путин. «То, как будут развиваться события, во многом зависит от нас, от того, как мы на это отреагируем», — заявила глава европейской дипломатии.

По данным издания Politico, коалиция европейских лидеров убедила Дональда Трампа в том, что Россия не заинтересована прекращать войну, и на Москву нужно надавить, чтобы она села за стол переговоров. В течение прошлой недели, по информации издания, дипломаты США и ЕС провели серию переговоров, чтобы обсудить «новые финансовые ограничения и планы по прекращению поставок российской нефти и газа». Евросоюз отправил в Вашингтон техническую группу, чтобы проработать выдвинутые предложения.

«Трамп наконец-то на нашей стороне. Теперь вопрос в том, как согласовать два подхода», — сказал Politico один из дипломатов ЕС на условиях анонимности. Европейцы, участвующие в переговорах, считают, что наиболее эффективные меры нужно принимать в партнерстве с американцами.

Но позиции США и Евросоюза расходятся. Вашингтон считает, что Путина можно заставить сесть за стол переговоров, если ввести пошлины, истощающие военный бюджет России. В то же время ЕС настаивает на том, что нужно ввести санкции против предприятий и финансовых учреждений, которые связаны с Москвой, пишет Politico.

Дональд Трамп призвал Евросоюз ввести пошлины до 100% на товары из Индии и Китая из-за того, что они покупают нефть у России, сообщили ранее Financial Times и AFP, ссылаясь на источники. Такие же пошлины готовы ввести США. Однако для Евросоюза, указывает Politico, это экономически и политически невозможно. Некоторые представители ЕС уже выступили против идеи пошлин.

Президент США также призвал, чтобы Европа прекратила закупать российские нефть и газ. Это, по выражению Politico, дает лидерам ЕС «рычаг влияния», поскольку у Брюсселя будет более сильная позиция в отношении Венгрии и Словакии, которые дружественно настроены к России и выступают против полного прекращения отношений с Москвой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам 12 сентября, что «российская сторона сохраняет свою готовность идти по пути мирного диалога», но мирного соглашения нет, поскольку «мешают европейцы». Песков добавил, что представители России и Украины пока взяли «паузу» в переговорах.

Германия требует существенно сократить выдачу шенгенских виз россиянам в рамках санкций против России

Правительство Германии предложило установить более строгий режим выдачи шенгенских виз гражданам РФ в рамках 19-го пакета санкций против России, которые Евросоюз с 2022 года вводит из-за вторжения в Украину, сообщило немецкое агентство DPA.

По его данным, немецкие власти потребовали от Еврокомиссии полностью выполнить рекомендации 2022 года, согласно которым выдача туристических виз россиянам должна быть значительно ограничена. Германия выступает за более строгий визовый режим, чтобы ограничить въезд в ЕС богатых россиян, которым выгодно правление Владимира Путина.

По последним данным Евросоюза, консульства европейских стран в России в 2024 году выдали 542 тысячи виз для краткосрочного пребывания в странах ЕС или других государствах Шенгенского договора, например, в Швейцарии. Это значительно меньше, чем в допандемийный 2019 год, но примерно на 20% больше, чем в 2023-м.

Чаще других визы россиянам выдавали южные страны ЕС. Так, в 2024 году Италия выдала более 152 тысяч виз, Франция — 124 тысячи, Испания — 111 тысяч, Греция — 60 тысяч. При этом Германия за то же время выдала всего 17 тысяч виз для краткосрочного пребывания (для сравнения: в 2019 году страна выдала почти 326 тысяч виз).

Официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус, комментируя публикацию DPA, заявил Deutsche Welle, что в ЕС продолжаются переговоры по 19-му пакету санкций в отношении России. «Сейчас курсирует очень много идей: некоторые правильные, некоторые — нет. Я бы подождал завершения процесса, прежде чем смогу это подтвердить или опровергнуть», — сказал он.

Ранее на этой неделе Юлия Навальная призвала власти ЕС не вводить полный запрет на выдачу туристических виз россиянам. «Давление на всех граждан РФ не может повлиять на мнение руководства России и ее президента. Также на это не может повлиять удар по той части российского общества, которая все еще сохраняет связь с Европой», — заявила Навальная. Она отметила, что многие люди из окружения Путина по-прежнему не находятся под санкциями.

Навальная попросила власти ЕС «тщательно взвесить, в какой степени меры, которые войдут в 19-й пакет санкций, побудят тех, кто начал войну и чьи решения и ресурсы ее поддерживают, прекратить агрессию». «Путин — это не Россия, а российские граждане — не виновники войны», — добавила она.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Нестор (Санкт-Петербург). За последние три с лишним года пришлось пережить разное. Войну я встретил за границей в отпуске, который неожиданно перешел в эмиграцию — точнее, в ее попытку. Полтора года я старался как мог, но в один крайне тяжелый момент понял, что уже не вывожу и вряд ли вывезу — поэтому не без страха, но вернулся в Россию. Начал заново с нуля (психологически — с большого минуса) в страшным образом изменившейся стране — но все же нашел здесь опору и возможность (пока) жить скромно, но достойно и более-менее по совести. Сохранил связи со старыми и новыми друзьями в эмигрантской среде и в России. Но я ясно вижу, что и моя жизнь — это хрупкий относительно гармоничный мирок посреди сгущающейся тьмы и варварства, и снаряды уже падают недалеко […].

Гражданам свободной Украины хочу выразить свою боль и стыд за то, что зло, поработившее Россию, терзает их прекрасную страну руками моих соотечественников — и свое восхищение тем, что они все эти три чертовых года ему противостоят. Противостоят, отдавая свои жизни и здоровье. Противостоят там, где многие другие бы сдались и покорились. Верю, что скоро они получат мир и независимость, и что страшная плата за них окажется не напрасной — и что в будущем наши два народа все же смогут хотя бы начать снова разговаривать и идти к примирению.

Всем, кто сейчас вместе со мной в России и против войны и диктатуры, я хочу сказать: нам выпала миссия сохранять достоинство, сопротивляться злу и помнить, что движение к свободе и справедливости все равно возможно. Да, это значит — катить в гору большой и тяжелый камень. Но это все равно лучше, чем дать этому камню нас раздавить. И, кроме нас, эту работу все равно делать некому.

Сейчас у нас нет возможности для организованного протеста — это факт, сейчас даже за «пацифик» на одежде может прилететь. Но раз запрещают «пацифик» — пусть будет много разных «пацификов», заметных своим, тысяча разных малозаметных по отдельности способов давать друг другу понять — мы есть, мы против того, что сейчас происходит, мы верим в лучшее будущее. Это может быть эзопов язык, анекдот, крашеная прядь волос, случайно брошенное слово, надпись на стене, неброская деталь одежды, обрывок антивоенной песни из окна проезжающей машины. Свободный разговор на прогулке или в походе компанией друзей. Волонтерство там, где можно встретить своих. Совместное чтение книг. В конце концов (полезно уже думать и об этом) — договоренности между друзьями и коллегами, кто у кого может пересидеть, если начнутся облавы. Пусть товарищ майор подольше побегает по льду, прежде чем кого-нибудь поймать — глядишь, и поскользнется, выбившись из сил. Такова наша задача на ближайшие год-два-три-четыре. А что потом? Вспомним Ганди и индусов в 1947-м, «цветных» в Америке 1960-х, несломленную Прагу после 1968-го, движение сапатистов в Мексике, ГДР в 1989 — Перестройку, наконец.

Тем читателям, кто сейчас за рубежом — прошу вас: поддержите, пожалуйста, «Медузу». За себя и за того парня, который в России и не может этого сделать без риска для себя. Одни только эти письма — это ниточка, которая нас держит вместе, а что уж говорить про остальную героическую работу редакции. Давайте не дадим этому всему пропасть. Держимся, друзья. У Бога нет других рук, кроме наших.

