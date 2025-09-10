Дорогие читатели! Вы не смогли бы прочитать этот материал, если бы «Медуза» подчинялась цензуре. Мы работаем, чтобы у вас всегда был доступ к настоящим новостям. Но сейчас нам очень нужна ВАША ПОДДЕРЖКА. Только от вас зависит, будет ли завтра «Медуза». Хочу поддержать «Медуза» работает для тех, кто хочет видеть реальность такой, какая она есть.

Юлия Навальная призвала власти ЕС не вводить полный запрет на выдачу туристических виз россиянам в рамках нового санкционного пакета. Соответствующее обращение, сообщила Навальная в соцсети X, она направила верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас.

«Давление на всех граждан РФ не может повлиять на мнение руководства России и ее президента. Также на это не может повлиять удар по той части российского общества, которая все еще сохраняет связь с Европой», — пишет Навальная.

Для достижения мира в Европе контрпродуктивно помогать российским властям в изоляции российского общества. К сожалению, неизбирательные визовые ограничения против всех российских граждан приведут именно к этому. При этом такие меры в значительно меньшей степени затронут элиты, ответственные за поддержку Путина, поскольку они обладают существенно большими ресурсами для выполнения любых дополнительных формальных требований.

Навальная отмечает, что потенциал «персональных санкций против ближайшего окружения Владимира Путина и представителей его элиты далеко не исчерпан». Среди тех, кто избежал санкций, пишет она, дирижер Валерий Гергиев, бизнесмены Леонид Михельсон, Владимир Лисин, Андрей Бокарев и Искандар Махмудов. Кроме того, напоминает Навальная, не под санкциями находятся министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и помощник Путина Владимир Мединский.

Навальная призывает власти ЕС «тщательно взвесить, в какой степени меры, которые войдут в 19-й пакет санкций, побудят тех, кто начал войну и чьи решения и ресурсы ее поддерживают, прекратить агрессию». «Путин — это не Россия, а российские граждане — не виновники войны», — подчеркивает она.

Итальянское агентство ANSA 9 сентября сообщило, что Еврокомиссия в рамках нового пакета санкций, над которым ведется работа, обсуждает возможность введения дополнительных ограничений на выдачу туристических виз россиянам. По данным ANSA, идея ввести такую меру возникла из-за того, что россияне летом 2025 года стали чаще въезжать в Европу по туристическим визам.

В сентябре 2022 года Евросоюз приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. От россиян стали требовать дополнительные документы, срок их рассмотрения увеличили, а визовый сбор вырос с 35 до 80 евро.

Ряд стран-членов Шенгенского соглашения вовсе перестали выдавать туристические визы гражданам РФ.