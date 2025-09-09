ANSA: Еврокомиссия готовится ужесточить правила выдачи туристических виз россиянам

Еврокомиссия при подготовке 19-го пакета санкций против России обсуждает возможность введения дополнительных ограничений на выдачу туристических виз россиянам. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

По его информации, предлагается ввести более строгие рекомендации для органов, выдающих визы. Такое предложение, отмечает ANSA, вызвано тем, что россияне летом 2025 года стали чаще въезжать в Европу по туристическим визам. Других подробностей агентство не приводит.

В сентябре 2022 года Евросоюз приостановил действие Соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. После этого размер визового сбора вырос с 35 до 80 евро, от россиян стали требовать дополнительные документы при подаче заявлений на шенгенские визы, а срок рассмотрения заявления на визу увеличился с 10 до 15 дней (и может быть продлен до 45 дней). Кроме того, несколько стран Шенгенского соглашения с 2022 года не выдают туристические визы заявителям из России.

Принимать заявления россиян на туристические визы продолжают 17 стран Шенгенской зоны, в том числе Австрия, Германия, Венгрия, Хорватия, Италия, Испания, Франция, Португалия, Греция, Швейцария и Словения.

Согласно данным Еврокомиссии, в 2024 году Россия попала в пятерку лидеров по количеству поданных заявлений на получение шенгенских виз: число заявок от россиян составило около 606 тысяч.