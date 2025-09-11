Война Тысяча двести девяносто шестой день. Прошли сутки после вторжения российских дронов на территорию НАТО. Польша и Латвия закрывают воздушное пространство на границе с Россией и Беларусью

Системы противовоздушной обороны Patriot в польском аэропорту Жешув, 23 января 2025 года Kay Nietfeld / dpa. / Scanpix / LETA

Вторжение около 20 российских беспилотников на территорию Польши подняло перед НАТО вопрос о том, есть ли у военного альянса, основанного более 70 лет назад в годы холодной войны, правильная и экономически эффективная военная структура для того, чтобы противостоять дронам, пишет агентство Reuters, поговорившее с экспертами.

По данным НАТО и Украины, во вторжении участвовали российские ударные дроны «Шахед» и дроны «Гербера», которые часто летают без боеголовки. Reuters отмечает, что НАТО в Польше использовало истребители F-35 и F-16, вертолеты Ми-24, Ми-17 и Black Hawk, а также системы противовоздушной обороны Patriot, чтобы отразить вторжение «чрезвычайно дешевых» дронов. В операции участвовали военные Польши, Нидерландов, Италии и Германии.

Власти Польши отмечали, что сбивали только беспилотники, которые представляли опасность. В НАТО считают, что как минимум пять беспилотников были нацелены на логистический центр в аэропорту Жешув — один из основных перевалочных пунктов поставок оружия в Украину, сообщило немецкое издание Der Spiegel. По его информации, голландские истребители F-35 пытались сбить именно дроны, летевшие в сторону Жешува.

Как отмечает Bild, истребители F-35 атаковали российские беспилотники, которые стоят несколько тысяч долларов, ракетами AIM-9 Sidewinder, каждая из которых стоит 400 тысяч евро. Всего, по оценке Bild, истребители сбили три беспилотника (еще один дрон или сбили, или он упал сам).

«Это очень хорошая иллюстрация того, что мы должны быть не только бдительными, но и более решительными в своих действиях», — сказал Reuters бывший посол Словакии в НАТО Петер Батор. Он назвал неприемлемым, что беспилотники смогли проникнуть на территорию альянса — это значит, что НАТО не сдерживало угрозу.

Батор спросил, считалось бы приемлемым, если бы на территорию альянса вошли иностранные войска, как это сделали дроны. «Между беспилотниками и войсками нет большой разницы», — сказал Батор. Он призвал НАТО договориться с Киевом о том, чтобы союзники могли сбивать на территории Украины дроны, которые представляют опасность для альянса, до того, как они войдут в воздушное пространство НАТО.

Аналитик британского Международного института стратегических исследований Фабиан Хинц считает, что западные системы противовоздушной обороны разрабатывали, не учитывая, что в атаках могут участвовать недорогие беспилотники в больших масштабах. По словам Хинца, такие дроны возможно сбивать при помощи истребителей и вертолетов, «но это требует высокого темпа операций, если угроза носит постоянный характер».

Как заявил профессор стратегических исследований Сент-Эндрюсского университета в Шотландии Филлипс П. ОʼБрайен, вторжение дронов в Польшу было «незначительным по сравнению с тем, что Украина переживает каждую ночь». ОʼБрайен считает, что беспилотники «следовало выявить как возможную угрозу гораздо раньше и заблаговременно принять меры по обороне». «Для НАТО это должно было быть детской забавой. Да поможет им бог, если они столкнутся с 600 дронами и ракетами за одну ночь», — заявил ОʼБрайен.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, отвечая на вопрос журналистов, нужно ли военному альянсу лучше защищаться от дронов, сказал: «Конечно, мы всегда должны быть на шаг впереди. Но я думаю, что прошлая ночь [10 сентября] показала, что мы способны защитить каждый сантиметр территории НАТО».

После вторжения российских дронов Польша попросила союзников по НАТО предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны и технологии борьбы с беспилотниками, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Франция, Германия, Великобритания, Италия, Нидерланды и Украина предложили Польше «конкретную поддержку системы противовоздушной обороны нашей страны», заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Глава МИД Польши Радослав Сикорский, в свою очередь, сказал, что стране нужны дополнительные системы Patriot в дополнение к двум имеющимся системам, «потому что дроны — не единственная форма угрозы, исходящей от России в отношении нашего воздушного пространства».

Министерство обороны Нидерландов пообещало, что к концу 2025 года предоставит Польше две системы Patriot, средства борьбы с беспилотниками и 300 военных. Великобритания допускает, что вернет в Польшу по крайней мере часть из шести истребителей Typhoon, которые до недавнего времени находились в Польше и патрулировали воздушное пространство в рамках миссии НАТО, пишет Bloomberg. Чехия пообещала передать три вертолета Ми-171Ш для борьбы с беспилотниками.

Высокопоставленный дипломат из страны, входящей в НАТО, заявил Bloomberg, что большое количество российских беспилотников, пересекших границу Польши, указывает на то, что вторжение дронов было преднамеренным. Россия, совершая атаку, могла стремиться к тому, чтобы побудить союзников по НАТО увеличить количество систем Patriot в Польше и, как следствие, не отправлять их в Украину, пишет агентство.

По мнению Bloomberg, союзникам Польши будет сложно поставить стране системы Patriot. Замминистра обороны Германии Йенс Плетнер заявил, что «сейчас мы все считаем, что, учитывая жестокие нападения российских военных на Украину, в будущем будет лучше, если их разместят в Украине».

На фоне вторжения российских беспилотников власти Польши ограничили полеты на востоке страны на границе с Беларусью и Украиной «в целях обеспечения государственной безопасности». Ограничения ввели с 10 сентября и до 9 декабря 2025 года, сообщило Польское агентство аэронавигационного обслуживания. В этой зоне круглосуточно запрещены полеты гражданских беспилотников, ночью могут летать только военные самолеты, а днем — те, кто уведомил о полете власти Польши, и воздушные суда экстренных служб.

Кроме того, Польша собирается полностью закрыть границу с Беларусью в ночь на 12 сентября. Премьер-министр Польши Дональд Туск говорил, что границу закрывают из-за российско-белорусских военных учений «Запад-2025», которые пройдут с 12 по 16 сентября на территории Беларуси. Министр внутренних дел Польши Марцин Кервиньский заявил, что границу закрыли на неопределенный срок, но польская сторона не намерена «держать границу закрытой даже один день без необходимости».

Одновременно с этим министерство обороны Латвии объявило, что с вечера 11 сентября закроет воздушное пространство на границе с Россией и Беларусью. Оно будет закрыто как минимум до 18 сентября, сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

По словам министра, так Латвия реагирует на то, что российские беспилотники залетели на территорию Польши. «Беспилотники России в воздушном пространстве НАТО — тревожный сигнал, и мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить эскалации атак дронов», — заявил министр. При этом он отметил, что в настоящее время прямой угрозы для Латвии со стороны России нет.

В то же время сейм Латвии предложил полностью закрыть границы Латвии с Беларусью и Россией на время проведения учений «Запад-2025». Такое предложение направили в комиссию по национальной безопасности.

Анна. Мы переехали семьей в США за два месяца до начала войны. Через год к нам приехали 70-летние родители мужа, которые сейчас живут с нами постоянно. У нас установлено русскоязычное IP-телевидение, но мы сразу отключили все пропагандистские каналы, четко понимая, что родители будут их смотреть, не отрываясь.

Каждый день мы с мужем при родителях обсуждаем политические новости. Но даже при нашей четкой неизменной позиции в отношении войны и отсутствии пропагандистских каналов по телевизору родители умудряются находить на YouTube и в тиктоке Z-патриотов — и регулярно спорить с нами о том, что эта война не бессмысленна и не разрушительна, и убеждать нас, что она вот-вот закончится. Очень часто они рассказывают, как украинцы проигрывают в войне, используют уничижительные определения жителей бывших советских республик, говорят о том, что русские им построили все заводы, которыми они сейчас пользуются. Это презрительное отношение не к «русским» меня поражает. Такой глубокий, подсознательный, записанный на подкорку радикальный национализм! И эти люди живут в максимально изолированной от российского программирования среде уже три года!

После одной откровенной беседы мы пришли к выводу, что для них очень страшно признать, что они причастны к ужасной, непоправимой ошибке. Страшно и неудобно согласиться, что из-за этой ошибки там умирают люди, разрушены судьбы. Оказывается, проще думать, что наше дело правое — и тогда не нужно оправдывать свои убеждения и действия.

Ничего не вижу, ничего не слышу… и не хочу ничего видеть и слышать. Очень больно, что из-за общенационального страха и слепоты страдают другие нации. Поэтому я считаю, что изменения в России невозможны, психологические установки большинства людей придется менять десятилетиями, а может и больше. Если хотеть их менять. Я не хочу, чтобы мои дети возвращались когда-нибудь в Россию. Нет там особого пути, есть беспробудный вечный страх. Страх самих себя.

