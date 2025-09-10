Война Тысяча двести девяносто пятый день. Российские дроны над Польшей. В Варшаве говорят о провокации. В НАТО не считают это атакой на страны альянса

Дом в польской деревне Вырыки-Воля, поврежденный в результате падения беспилотника или его обломков Wojtek Jargilo / EPA / Scanpix / LETA

Мир

Российские дроны залетели на территорию Польши

В ночь на 10 сентября во время российской атаки на Украину произошло «беспрецедентное» нарушение польского воздушного пространства беспилотниками, объявило Оперативное командование вооруженных сил Польши. Военные назвали это «актом агрессии, который представляет реальную угрозу безопасности граждан». «Польские силы и союзники радиолокационно отслеживали десятки объектов и против тех, которые могли представлять угрозу, командование приняло решение об их нейтрализации. Часть дронов, вторгшихся в наше воздушное пространство, была сбита», — заявили польские военные. К 8 утра по местному времени (09:00 мск) польское командование отчиталось, что операция завершена, но поиск упавших дронов продолжается.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что воздушное пространство страны было нарушено «огромным количеством» российских беспилотников. Он добавил, что находится на постоянной связи с генеральным секретарем НАТО и союзниками. Утром 10 сентября Туск созвал внеочередное заседание правительства, в ходе которого заявил, что уничтожение беспилотников над территорией Польши стало «первым случаем, когда дроны были сбиты над территорией государства — члена НАТО», сообщает газета Rzeczpospolita. Он добавил, что это, возможно, была «масштабная провокация» со стороны России.

По информации Reuters, две системы Patriot, полученные от Германии и развернутые в Польше, помогли обнаружить российские беспилотники над польской территорией. Источник агентства рассказал, что в ночной операции были задействованы польские истребители F-16, нидерландские F-35, итальянские самолеты-разведчики AWACS и самолеты-дозаправщики, совместно эксплуатируемые НАТО.

Rzeczpospolita утверждает со ссылкой на источник, что в воздушное пространство Польши залетели от 20 до 23 российских беспилотников. Официального подтверждения этой информации нет. Польский политолог и журналист Ярослав Вольский опубликовал фото, как утверждается, одного из упавших дронов.

Из-за беспилотников, оказавшихся в воздушном пространстве Польши, крупнейший аэропорт страны в Варшаве (аэропорт имени Шопена) на несколько часов закрывал воздушное пространство. Аналогичные меры принимали в аэропортах Жешув-Ясенка (он используется для доставки военной и гуманитарной помощи Украине) и Люблин, а также в варшавском аэропорту Модлин. К утру они вернулись к обычному режиму работы.

В полиции Люблинского воеводства сообщили, что обломки российского дрона упали на жилой дом в деревне Вырыки-Воля, расположенной недалеко от границы с Беларусью и Украиной. Радиостанция RMF24 пишет, что дрон упал на жилой дом, в результате повреждены крыша здания и автомобиль. Никто не пострадал. Кроме того, обломки дрона нашли в деревне Чесники в том же воеводстве.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на территорию Польши вторглись восемь российских беспилотников. По его словам, «все больше фактов» говорят о «неслучайности такого направления удара».

«Украина готова предоставить Польше имеющиеся необходимые данные по этому российскому удару. Украина готова помочь Польше построить надлежащую систему оповещения и защиты от российских вызовов. Очевидно, что российская агрессия представляет угрозу каждой независимой стране в нашем регионе. И, соответственно, только совместные и скоординированные действия могут гарантировать надежную безопасность», — заявил президент Украины.

В пресс-службе Минобороны Беларуси заявили, что Беларусь оповестила Польшу и Литву в ночь на 10 сентября о приближении беспилотников к их территории. В сообщении ведомства говорится, что это произошло «в ходе ночного взаимного обмена ударами» между Россией и Украиной. Силы ПВО Беларуси «постоянно отслеживали» беспилотники, «потерявшие курс в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы сторон».

НАТО не рассматривает вторжение российских беспилотников на территорию Польши как атаку на страны альянса, заявил источник Reuters в НАТО. При этом он назвал произошедшее «преднамеренным вторжением», в котором участвовали «от шести до десяти российских дронов». Это первый случай, когда самолеты НАТО атаковали цели в воздушном пространстве союзников, добавил собеседник агентства. Он отметил, что системы Patriot обнаружили цели с помощью своих радаров, но не открыли по ним огонь.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сегодня произошло «безрассудное и беспрецедентное нарушение воздушного пространства Польши и Европы» более чем 10 российскими беспилотниками. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее «вторжением» российских беспилотников, которое «просто неприемлемо». «Я осуждаю это самым решительным образом. Призываю Россию положить конец этой безрассудной эскалации. Я вновь заявляю польскому народу и его правительству о нашей полной солидарности. В ближайшее время я поговорю с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Мы не пойдем на компромисс в вопросах безопасности союзников», — написал Макрон в соцсети X.

Прокомментировал произошедшее и премьер-министр Чехии Петр Фиала. По его словам, вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши вряд ли было «простым совпадением». Фиала считает, что «режим Путина угрожает всей Европе и систематически проверяет, насколько далеко он может зайти».

Минобороны России заявления Польши и других стран пока не комментировало.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Мария (Санкт-Петербург). Спустя три года войны я чувствую усталость и бессилие, но в то же время знаю, что перемены неизбежны. А вот надежду, думаю, стоит отложить в сторону. У меня нет чувства, что война может закончиться скоро, так же как и нет уверенности, что она будет длиться долго. Это ужасное время учит меня жить в неопределенности, предполагая любой из сценариев развития событий.

Но желание перемен огромное! Дай Бог нам сил не сломаться в ожидании, найти способ жить «несмотря на»! Мое отношение к происходящему менялось и продолжает меняться в сторону непреклонной однозначности того, что курс нашей страны губителен, как для нас, так и для всех, до кого мы, к сожалению, можем дотянуться. Я говорю «мы», подразумевая, что остаюсь гражданином своей страны и осознаю то, какой огромный урон она наносит миру, людям! Но «Родина — не жопа президента!», как сказал мой соотечественник.

И да, я учитель, работаю в общеобразовательных школах. Я вижу и то, что есть оголтелые пропагандисты, и то, что есть те, кто все понимает и не участвует в этом, по-тихому саботируя директивы, и то, как много тех, кто не заморачивается всем этим в принципе. А еще вижу то, что вся пропаганда в школах все больше переходит в деятельность для галочки. Главное сохранять островки нормальности! Переживем!

Поделитесь вашими мыслями о войне

Война Тысяча двести девяносто четвертый день. Россия сбросила авиабомбу на прифронтовой поселок, когда жители получали пенсии. Погибли более 20 человек

