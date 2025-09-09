Война Тысяча двести девяносто четвертый день. Россия сбросила авиабомбу на прифронтовой поселок, когда жители получали пенсии. Погибли более 20 человек

На границе Харьковской и Донецкой областей Украины, 8 сентября 2025 года Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA

Украина

Россия нанесла авиаудар по поселку Яровая в Донецкой области

Россия сбросила авиабомбу на поселок Яровая в Донецкой области, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 9 сентября. Это произошло около 11 утра, когда жители поселка получали пенсии возле мобильного пункта оператора почтовой связи «Укрпошта», сообщили в полиции и прокуратуре Украины.

Яровая — поселок в Лиманской городской общине Краматорского района Донецкой области. Население по состоянию на начало 2022 года — 1840 человек. Поселок расположен в восьми километрах от линии фронта. Власти объявили в августе, что начали принудительно эвакуировать из поселка семьи с детьми.

На видеозаписи, которую опубликовал Зеленский, видны тела погибших людей и поврежденный автомобиль «Укрпошты». По данным полиции, «среди жертв — местные пенсионеры и экипаж „Укрпошты“».

В результате удара погибли более 20 мирных жителей. По состоянию на 12:30 известно, что погиб 21 человек, еще столько же ранены, сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. В прокуратуре отметили, что данные о погибших и пострадавших могут измениться.

В «Укрпоште», комментируя случившееся, заявили: «Россия продолжает нести смерть». В компании рассказали, что под удар в Яровой попали водитель и начальница почтового отделения, они выжили. Сотрудницу почты госпитализировали, сообщил гендиректор «Укрпошты» Игорь Смелянский.

После авиаудара глава «Укрпошты» пообещал изменить процедуру выплаты пенсий в прифронтовой зоне. «С начала войны мы постоянно меняли процедуры безопасности, и, как видно на видео, машина стояла под деревьями, чтобы уменьшить риск быть замеченными. Но, видимо, кто-то сдал координаты», — сказал гендиректор компании.

Владимир Зеленский заявил, что Россия нанесла «откровенно зверский удар», он потребовал, чтобы мировое сообщество отреагировало на случившееся.

Такие удары России точно не должны остаться без должной реакции мира. Россияне продолжают уничтожать жизни, но избегают новых сильных санкций, новых сильных ударов. Мир не должен молчать. Мир не должен оставаться бездействующим. Нужна реакция Соединенных Штатов. Нужна реакция Европы. Нужна реакция Двадцатки. Нужны сильные действия, чтобы Россия перестала нести смерть.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия ведет «сознательную войну с гражданскими лицами», чтобы запугать мирных жителей. «Большая трагедия, которая в очередной раз доказывает, что террористы могут принимать форму целого государства. Государство Россия — террористическое образование», — сказал Ермак.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал авиаудар России «варварским». По его словам, Украина ожидает решительных ответных мер: «Российские преступники должны предстать перед судом за это и другие зверства».

«Российская пропаганда утверждает, что „спасает“ людей в Донецкой области, но на самом деле она сбрасывает массивные авиационные бомбы на людей, которые пришли получить пенсии. Россия приносит только смерть, ужас и разрушение», — сказал Сибига.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что «Россия нанесла циничный и жестокий авиаудар». По его словам, этот удар — «еще одно подтверждение системного террора против гражданского населения Украины, требующего решительной реакции международного сообщества и неотвратимого наказания виновных».

Донецкая областная прокуратура начата досудебное расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны (часть 2 статьи 438 УК Украины). «Ни одно военное преступление РФ и его исполнители не останутся безнаказанными», — заявили в офисе генпрокурора Украины.

Война глазами читателей «Медузы»

Михаил (Томск). Долгое время я кипел от ненависти при чтении новостей об очередных обстрелах и «победоносных освобождениях» руин городов. В определенный момент пришло осознание, что эта ненависть выедает меня изнутри, поэтому четвертый год войны я, как и многие, встретил со смирением от собственного бессилия.

Представители z-сообщества даже с самыми людоедскими взглядами уже давно не вызывают у меня никаких эмоций, только горькую ухмылку. Глубокое презрение испытываю только к блаженным, которые до сих пор считают, что ничего не произошло.

Новости про войну стараюсь не читать дальше заголовка, так лучше для нервной системы. Лично для себя решил: не могу повлиять на происходящее, но сделаю все, чтобы не иметь никакого отношения к этому позорищу.

Если мне понадобится начать новую жизнь в другой стране, чтобы не замазаться этим говном — что ж, это лучше жизни с осознанием соучастия в одном большом, совершенно бессмысленном и бесполезном военном преступлении. И уж тем более лучше, чем смерть от беспилотника в безымянной лесопосадке на чужой земле.

Поделитесь вашими мыслями о войне

