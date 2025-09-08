Война Тысяча двести девяносто третий день. Виктор Орбан заявил, что судьба Украины решена: Россия и Запад разделят ее на части
Мир
Виктор Орбан заявил, что Украину разделят на части
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина как государство будет разделена на три части: российскую, демилитаризованную и западную. Об этом он сказал 7 сентября, выступая на мероприятии правящей партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» в венгерском городе Кестхей. Его слова привели издания 24.hu, Magyar Nemzet и Nemzeti.net.
В своем выступлении Орбан заявил, что исход российско-украинской войны предрешен: Россия одержала военную победу. По его мнению, США уже это признали, странам Запада следует с этим «смириться», пишет Magyar Nemzet.
Какой будет судьба Украины? Сегодня, если посмотреть на развитие событий и хладнокровно их проанализировать, Украина как раз находится в процессе раздела. До войны Украина занимала важное положение, она существовала как буферное государство: 50% принадлежало русским, 50% — Западу. В результате войны это равновесие рухнуло. Сегодня европейцы элегантно говорят о гарантиях безопасности, что, однако, означает раздел Украины.
По словам Орбана, «первый шаг уже сделан», поскольку страны Запада фактически признали, что российская зона существует, а аннексированный Крым принадлежит России. «Предмет спора в том, на каком расстоянии от границы российской зоны должна быть создана демилитаризованная зона. Затем последует третья, западная зона, о границах которой мы пока ничего не знаем», — сказал венгерский премьер.
Виктор Орбан вновь выступил против того, чтобы Украина становилась членом Евросоюза. «Членство Украины в ЕС втянет союз в войну. Потому что не бывает такого, чтобы кто-то напал на одну из стран-участниц, а остальные страны ЕС не спешили ей на помощь. К тому же Украина никогда не будет решать, вступать ли ей в войну с Россией», — заявил Орбан.
По его мнению, Евросоюз во время войны беспомощен, поэтому по вопросам безопасности ЕС следует вести переговоры не с Соединенными Штатами, а с Россией.
Он добавил, что у Евросоюза и Украины должно быть стратегическое сотрудничество. «Мы не хотим выталкивать Украину в никуда, мы не настроены против Украины. Мы хотим будущего для Украины, потому что разваливающаяся соседняя страна не принесет нам пользы», — заявил премьер-министр Венгрии (цитата по Index).
В прошлом Виктор Орбан неоднократно выступал против того, чтобы Украина стала членом Евросоюза. Издание Politico сообщило в конце августа, что президент США Дональд Трамп убедил Орбана перестать блокировать вступление Украины в Евросоюз.
Власти России официально заявляли, что не против того, чтобы Украина стала членом Евросоюза, однако Москва выступает против членства Украины в НАТО.
Украина
Россия нанесла удар по объектам энергетики Украины
Вооруженные силы РФ атаковали объекты энергетики Украины в ночь на 8 сентября. Как сообщили в Минэнерго Украины, в Киевской области под удар попал объект тепловой генерации. В министерстве не уточнили, о каком объекте идет речь.
По данным украинских медиа, это Трипольская ТЭС, которая в апреле 2024 года была полностью разрушена ударом ВС РФ (после прошлой атаки ее начали восстанавливать). Мониторинговые паблики писали в ночь на 8 сентября, что станцию атаковали российские беспилотники.
В Госслужбе по ЧС Украины, в свою очередь, сообщили, что в Киевской области в результате атаки российских БПЛА произошел пожар на промышленном предприятии. Название предприятия не уточняется, но отмечается, что это произошло в Обуховском районе (в этом же районе находится ТЭС). Пожарные потушили огонь на предприятии около восьми утра. Взрывной волной также повреждены здания торгового центра и фитнес-клуба. По данным спасателей, в результате атаки никто не пострадал и не погиб.
В результате обстрела в части Киевской области и некоторых районах Киева отключилась электроэнергия, сообщила «Русская служба Би-би-си», ссылаясь на украинские источники. В администрации Киевской области заявили, что ночью свет временно отключали в Обуховском районе, но затем подачу электроэнергии восстановили.
Кроме того, в результате атаки в Обуховском районе аварийно отключили газоснабжение в восьми населенных пунктах на 8 и 9 сентября. Отключение затронуло чуть более восьми тысяч абонентов, заявили власти.
Украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила, что утром 8 сентября Россия атаковала обогатительную фабрику компании в Донецкой области, которая обеспечивала углем тепловую генерацию Украины. В результате атаки здание предприятия разрушено, повреждено технологическое оборудование. Работа фабрики полностью парализована. Обогатительные мощности предприятия непригодны для работы.
Как сообщили в Минэнерго Украины, в минувшие сутки, 7 сентября, войска РФ массированно атаковали энергетические объекты в нескольких областях. К утру 8 сентября энергетики не собирались вводить плановые ограничения для потребителей, но в некоторых регионах из-за повреждения сетевого оборудования применяли графики почасовых отключений подачи энергии.
Война глазами читателей «Медузы»
Александр (Украина). Чувства можно описать одним словом — адаптация. Человек ко многому может привыкнуть. Последние полтора года войны по сути сформировали новую «нормальность». Обстрелы, волонтерство, мобилизация, погибшие и раненые друзья и родственники — все потихоньку из шоковых новостей превратилось в обыденность, что-то само собой разумеющееся. Ты либо принимаешь эту реальность и живешь дальше, либо скатываешься в тотальную депрессию. Помогает понимание того, за что воюет наша страна и что будет, если мы сложим оружие.
На скорое завершение войны не надеюсь, и в последнее время не люблю это слово. Слишком много в мире людей, которые вечно на что-то надеются, но ничего для воплощения этих надежд не делают.
Войну может остановить только тот, кто ее начал. Либо сам, либо по принуждению. Не видно, чтобы правительство РФ выражало такое желание, а принудить кто не может, а кто и не хочет.
В последнее время на меня лично война влияет мало — живем за городом, всем советую. За последние годы отношение поменялось больше всего к США и Европе. Вдруг оказалось, что о демократии, правах и свободах, международном праве многие готовы говорить, но мало кто готов их защищать. Из мира ценностей мы перешли в мир силы. Наверное, человечеству нужен еще один урок, но думаю, что выучат его уже следующие поколения.