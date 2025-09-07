Дым над Домом правительства Украины после массированной атаки ВС РФ. Киев, 7 сентября 2025 года Serhii Korovainyi / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Вооруженные силы РФ в ночь на 7 сентября нанесли массированный удар по Украине беспилотниками и ракетами, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. Всего российская армия запустила по украинским территориям 818 средств воздушного нападения: 805 беспилотников (как ударных «Шахедов», так и ), девять крылатых ракет «Искандер-К» и четыре баллистические ракеты, выпущенные из комплексов «Искандер-М» или KN-23.

По предварительным данным, ВСУ сбили или обезвредили 747 беспилотников и четыре ракеты «Искандер-К». «Зафиксировано попадание девяти ракет и 56 ударных беспилотников на 37 локациях, падение сбитых (обломки) на восьми локациях», — заявило командование Воздушных сил ВСУ.

Обновление. ВСУ уточнили, что ВС РФ запустили по Украине 810 беспилотников. «Зафиксировано попадание девяти ракет и 54 ударных дронов в 33 локациях, падение сбитых (обломки) в восьми локациях», — сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Российская атака стала рекордной по количеству использованных беспилотников, отмечают «Русская служба Би-би-си» и «Украинская правда».

В Киеве в результате атаки повреждены несколько многоэтажных зданий, сообщили местные власти и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Один из жилых домов, пострадавших при атаке. Киев, 7 сентября 2025 года Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

В Святошинском районе сильно поврежден девятиэтажный дом. Как сообщил глава города Виталий Кличко, там частично разрушены этажи с четвертого по восьмой, произошел пожар. ГСЧС также сообщает о пожаре и частичном обрушении перекрытий в девятиэтажном доме — но с шестого по девятый этажи. Неясно, идет ли речь об одном и том же здании. Кроме того, обломки беспилотника попали в 16-этажный жилой дом, из-за чего возник пожар на 15-16 этажах. Также горят автомобили возле станции технического обслуживания и склады.

В Дарницком районе поврежден четырехэтажный жилой дом: на третьем и четвертом этаже произошел пожар, третий этаж частично разрушен.

В Печерском районе, как сообщил Кличко, произошло возгорание в правительственном здании. В телеграм-каналах появились фотографии с пожаром в здании правительства Украины. Премьер-министр страны Юлия Свириденко подтвердила, что «впервые в результате вражеской атаки повреждено здание правительства, крыша и верхние этажи». Там произошел пожар.

В результате атаки в Киеве, сообщили в ГСЧС, два человека погибли и 18 пострадали. Позже ведомство уточнило, что пострадали 17 человек.

Обновление. По состоянию на 10:00, в Киеве результате российского удара пострадали 20 человек, сообщил глава военной администрации города Тимур Ткаченко.

По данным Кличко, погибшие — молодая женщина и младенец, которому не было и года. В военной администрации Киева уточнили, что погибли мирная жительница и ее трехмесячный сын, отец ребенка получил тяжелые ранения.

Также под ударом оказались и другие регионы Украины:

Киевская область. Повреждены частные дома, склады, конюшня (погибли семь лошадей). Одна мирная жительница ранена.

Повреждены частные дома, склады, конюшня (погибли семь лошадей). Одна мирная жительница ранена. Одесса. Поврежден многоэтажный жилой дом: пожарные потушили возгорание на верхнем этаже. Также произошли пожары в девятиэтажном доме, на складах, поврежден Дворец спорта. Пострадали три человека.

Поврежден многоэтажный жилой дом: пожарные потушили возгорание на верхнем этаже. Также произошли пожары в девятиэтажном доме, на складах, поврежден Дворец спорта. Пострадали три человека. Кривой Рог. Повреждены объекты транспортной и городской инфраструктуры, предприятие, учебное заведение, около 10 многоквартирных домов, дома частного сектора, объекты торговли и гаражи. Пострадали трое.

Повреждены объекты транспортной и городской инфраструктуры, предприятие, учебное заведение, около 10 многоквартирных домов, дома частного сектора, объекты торговли и гаражи. Пострадали трое. Днепр и Днепропетровская область. В Днепре разрушена инфраструктура, в области, помимо Кривого Рога, повреждены частные дома, заправки, теплица и хозяйственные постройки. Два человека погибли, один пострадал.

В Днепре разрушена инфраструктура, в области, помимо Кривого Рога, повреждены частные дома, заправки, теплица и хозяйственные постройки. Два человека погибли, один пострадал. Полтавская область. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, возникли пожары в производственных помещениях, произошли аварийные отключения электроснабжения. В городе Кременчуг поврежден мост через реку Днепр, движение по переправе перекрыто. Железнодорожный перевозчик «Укрзалізниця» сообщил, что повреждена железнодорожная инфраструктура.

Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, возникли пожары в производственных помещениях, произошли аварийные отключения электроснабжения. В городе Кременчуг поврежден мост через реку Днепр, движение по переправе перекрыто. Железнодорожный перевозчик «Укрзалізниця» сообщил, что повреждена железнодорожная инфраструктура. Запорожская область. В Запорожье под удар попало неназванное предприятие. Поврежден один из цехов. Также повреждения получили 16 многоквартирных домов и 12 частных. В Ореховской общине в результате удара авиабомбы погибли два человека.

Мать и ребенок в укрытии во время массированного российского удара. Киев, 7 сентября 2025 года Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

«Мир должен отреагировать на эти разрушения не только словами, но и действиями. Необходимо усиление санкционного давления — прежде всего против российской нефти и газа. Нужны новые ограничения, которые ударят по военной машине Кремля. А главное — Украине нужно оружие. То, что остановит террор и не позволит России ежедневно пытаться убивать украинцев», — заявила Свириденко.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обстрел минувшей ночью, обвинил Россию в убийствах мирных жителей и затягивании войны.

Такие убийства сейчас, когда давно могла начаться реальная дипломатия, — сознательное преступление и затягивание войны. Не раз звучало в Вашингтоне, что за отказ вести переговоры будут санкции. Мы должны реализовать все, о чем договорились в Париже. Рассчитываем и на реализацию всех договоренностей по усилению нашей ПВО. Каждая дополнительная система спасает гражданских от этих подлых ударов. Мир может заставить кремлевских преступников перестать убивать, нужна только политическая воля.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Никита (Москва). Часто вижу истории людей, которым не повезло найти единомышленников. Мой опыт противоположный: почти все мои знакомые — и даже знакомые знакомых — против войны. Единственный человек, которого я знаю и кто ее поддерживает, — мой отец. Более того, за последние три года многие мои знакомые, включая сотрудников МВД и других органов, изменили свое мнение. Нас становится всё больше, и с каждым днем, с каждым разочарованием от ненаступившего мира, эта масса растет. Так что когда идете по улице и думаете, как к войне относится прохожий, помните: высока вероятность, что он против.

Что касается информационной изоляции. Да, происходящее с интернетом в последние годы прискорбно, но это не повод опускать руки. Мы можем — и должны — бороться. Контроль и анализ данных — постоянная и дорогая нагрузка для государства. Если вы с другом регулярно пересылаете друг другу огромные, бессмысленные файлы, вы наносите удар по самой уязвимой точке системы: по ее кошельку. Если таких людей будет достаточно, государству придется масштабировать контроль — каждая подобная «песчинка» ускоряет деградацию режима.

И немного надежды — в форме черного юмора. Сразу хочу подчеркнуть: я никому — в том числе и идеологическим врагам — не желаю смерти и не рад чужим страданиям. В начале войны Путин сказал: «Россия самоочищается». Он имел в виду одно, а я использую эту фразу как риторический прием: подумайте, кто гибнет и травмируется на фронте, а кто выжил, затаившись или уехав. Нас, противников войны, с течением времени становится больше. Быть «зетником» сегодня в России куда опаснее, чем либералом. И это еще сыграет свою роль. Заметьте: с 2022 года прошло всего два настоящих соцопроса — мобилизация и мятеж. И что они показали? Поддержку войны и Путина?

Мы здесь. Нас становится больше. И это нельзя игнорировать.

Поделитесь вашими мыслями о войне

что происходило накануне

Война Тысяча двести девяносто первый день. Европейские чиновники поедут в США обсуждать «экономическое давление» на Россию

что происходило накануне

Война Тысяча двести девяносто первый день. Европейские чиновники поедут в США обсуждать «экономическое давление» на Россию

«Медуза»