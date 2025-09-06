Война Тысяча двести девяносто первый день. Европейские чиновники поедут в США обсуждать «экономическое давление» на Россию

Киев, 3 сентября 2025 года Alina Smutko / Reuters / Scanpix / LETA

Европейцы едут в США обсуждать санкции против России

В понедельник, 8 сентября, группа европейских чиновников посетит министерство финансов США для обсуждения «различных форм экономического давления на Россию», включая новые санкции. Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на источник.

Точный состав делегаций источник AP не называет, но агентство узнало, что европейскую группу возглавит представитель ЕС по санкциям Дэвид ОʼСалливан. От США во встрече будут участвовать представители Белого дома, Госдепартмента и офиса Торгового представитель.

По словам собеседника агентства, 5 сентября также прошли переговоры между министром финансов США Скоттом Бессентом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Встреча в Минфине пройдет на фоне «растущего разочарования» президента США Дональда Трампа тем фактом, что он не может завершить российско-украинскую войну, пишет AP. Трамп безуспешно пытался убедить президент РФ Владимира Путина провести прямые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским с целью прекращения войны.

4 сентября Трамп провел телефонный разговор с европейскими лидерами и Зеленским. Немецкое издание Bild утверждало, что во время этого разговора европейцы предложили отправить своих представителей в Вашингтон, чтобы обсудить санкции против России. По итогам телефонного разговора «европейская сторона не ожидает, что Трамп введет санкции против России», писал Bild. Сам разговор издание называло «напряженным».

NBC News со ссылкой на представителей Белого дома сообщал, что Трамп становится все более пессимистичным в отношении возможности посредничества в прекращении войны в Украине в ближайшее время и даже в организации встречи Путина и Зеленского. Своим советникам Трамп говорил, что полон решимости не разрушать отношения с Путиным.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Екатерина. Почему-то в последнее время все чаще возвращаюсь в памяти к началу войны: такое ощущение, что то страшное опустошение, растерянность, беспомощность и злость на это не исчезают, даже не приглушаются — висят все время на периферии сознания. Я иду домой мимо панелек — и вижу осколки Мариуполя. Я лежу ночью в телефоне — и слушаю, как мимо летит дрон и как его сбивают.

Прямо сейчас — усталость. Я помню мир до войны, но я уже не верю, что он был. Я хочу мир после войны, но я не могу представить, каким он будет. Идет многосотенное повторение 24 февраля и сил на что-то надеяться и во что-то верить уже нет. С каждым законом, с каждой новостью — усталость и тупое отчаяние.

Остается мечтать, строить планы на неблизкое будущее и верить, что оно все же будет близким. Сейчас многие смеются: мол, опять тарологи и астрологи предсказали конец войны через год. На самом деле, жить, когда надеешься, что через год все закончится, легче, чем когда не веришь и в это. Я знаю, что все это ложь, но это — сладкая ложь, дарящая надежду.

