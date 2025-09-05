Последствия российской атаки в Черниговской области. По данным местных властей, под ракетный удар попала гуманитарная группа по разминированию. 4 сентября 2025 года. Maksym Kishka / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Владимир Путин заявил, что после завершения войны Украине не будут нужны иностранные войска на своей территории для обеспечения безопасности. Об этом президент РФ говорил 5 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. Накануне в Париже прошел саммит, на котором президент Украины Владимир Зеленский и европейские союзники обсуждали форматы возможной миротворческой миссии.

По словам Путина, если какие-либо иностранные войска появятся в Украине сейчас, в ходе ведения боевых действий, то Россия будет считать их законной военной целью. При этом он заверил, что после заключения мирного договора РФ снова нападать на Украину не собирается.

Если эти договоренности будут достигнуты, никто пусть не сомневается, что Россия их будет исполнять, исполнять в полном объеме. И мы будем уважать те гарантии безопасности, которые, конечно, должны быть выработаны и для России, и для Украины. Повторяю еще раз, безусловно, Россия будет эти договоренности исполнять. Но, во всяком случае, с нами на серьезном уровне пока это никто не обсуждал.

Путин не уточнил, чем будут гарантированы его собственные слова о том, что Россия воздержится от агрессии.

По итогам саммита в Париже, темой которого стали гарантии безопасности для Украины, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 государств выразили готовность внести свой вклад в миротворческую миссию после прекращения боевых действий — от непосредственной отправки солдат на территорию Украины до оказания поддержки ВСУ с моря и с воздуха. «Эти силы не хотят и не имеют цели вести какую-либо войну против России», — заявил Макрон.

Президент Франции не уточнил, какие именно страны и как готовы участвовать в помощи Киеву. Лидеры Италии, Румынии и Польши позже сообщили, что точно не намерены отправлять в Украину войска и что их помощь ограничится логистической поддержкой и участием в программах обучения украинских солдат.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, руководство европейских армий при участии американских генералов разработало подробный план развертывания войск в Украине, в рамках которого будут созданы две отдельные сухопутные группы. Одна будет отвечать за подготовку украинских военных, а вторая будет представлять собой «силы обеспечения безопасности, призванные предотвратить будущее российское вторжение».

Текущий план предусматривает развертывание более 10 тысяч военнослужащих, а также воздушное патрулирование украинского неба, которое будет осуществляться западными ВВС, базирующимися за пределами Украины.

Роль США в обеспечении этого плана до сих пор не ясна. Президент Дональд Трамп ранее исключил возможность развертывания американских войск на территории Украины, но дал понять, что ВВС США готовы обеспечивать европейским миротворцам прикрытие с воздуха. Тем не менее, пока Трамп не дал четкого ответа на то, какими конкретно могут быть американские гарантии. При этом украинская сторона, пишет WSJ со ссылкой на европейских чиновников, активно настаивает на значительном участии США в послевоенных гарантиях безопасности, заявляя, что РФ в противном случае не будет воспринимать их всерьез.

Канцлер Германии Фридрих Мерц после саммита признал, что сейчас у Европы нет достаточного влияния, чтобы оказать давление на Путина и заставить его прекратить боевые действия без помощи США.

Обсуждение послевоенных гарантий безопасности Украины активно началось с середины августа — после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Тогда Путин впервые явно сказал, что безопасность Украины «безусловно, должна быть обеспечена» и что РФ готова над этим работать. Уже через несколько дней глава МИД РФ Сергей Лавров (а впоследствии — и сам Путин) заявил, что Москва не согласится на присутствие в Украине контингентов стран НАТО.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Мария (Москва). Самое страшное, что происходит сейчас — это нормализация войны. Я не имею в виду людей, которые продолжают жить, как жили, особенно там, где не взрываются бомбы и куда не прилетают беспилотники — а как еще этим людям жить, что им делать? Я о том механизме войны, который уже встал на поток и который приносит отдельным людям неплохие дивиденды. Как известно, нет ничего более постоянного, чем временное, и война в этом смысле ничем не отличается от других таких же «временных» явлений. Шьется камуфляж, продается оружие, даются взятки ради спасения жизни своих и близких, возрастают цены на элементарные вещи и продукты: все это обслуживание войны так хорошо и смазанно идет в карманы убийц, что у меня мало надежды увидеть как все это закончится. Это не закончится, просто сменит форму, когда высосет из нас все досуха и оставит добивать друг друга. Или произойдет какое-то совсем новое потрясение, которое изменит все. Но на это можно надеяться так же, как на метеорит.

