В Черниговской области российская армия нанесла ракетный удар. По данным местных властей, под него попала гуманитарная миссия по разминированию

Российские войска нанесли ракетный удар по гуманитарной миссии по разминированию, проводившим работы в Черниговской области, сообщил глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

По словам Брижинского, ракета ударила возле блокпоста на въезде в населенный пункт Новоселовка. Это недалеко от самого Чернигова — фактически, на выезде из города на северо-восток.

По последним данным главы администрации, в результате ракетного удара два человека погибли, трое ранены.

