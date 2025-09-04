Война Тысяча двести восемьдесят девятый день. Европа завершила работу над гарантиями безопасности для Украины. Но согласия между странами нет

Краматорск, Донецкая область Yevhen Titov / EPA / Scanpix / LETA / Scanpix / LETA

«Коалиция желающих» — группа из примерно 30 стран под руководством Франции и Великобритании — собралась в Париже 4 сентября, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины после завершения войны.

Коалиция «завершила работу над надежными гарантиями безопасности для Украины», заявил президент Франции Эммануэль Макрон перед началом переговоров в Елисейском дворце. Накануне Макрон сообщил, что европейцы «готовы предоставить Украине гарантии безопасности в день подписания мирного соглашения».

Некоторые лидеры стран — участниц коалиции приехали на встречу в Париже лично, другие участвуют в переговорах онлайн. В Париж приехал и президент Украины Владимир Зеленский. На встрече присутствовал специальный посланник президента США Стив Уиткофф. Он покинул переговоры спустя 45 минут после их начала, сообщила «Европейская правда».

Первая часть переговоров продолжалась чуть более двух часов. Когда обсуждение завершилось, Владимир Зеленский провел переговоры со Стивом Уиткоффом. В дальнейшем участники встречи в Париже намерены созвониться с президентом США Дональдом Трампом.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после переговоров «коалиции желающих» заявил, что приветствует страны, которые готовы поставлять Украине ракеты большой дальности. Стармер также заявил, что президенту РФ Владимиру Путину нельзя доверять, «поскольку он продолжает затягивать мирные переговоры и одновременно осуществляет вопиющие нападения на Украину».

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что у участников встречи «полный консенсус» по дальнейшей поддержке Украины. По его словам, лидеры согласились с тем, «что мы должны продолжать оказывать интенсивную помощь Украине, чтобы она могла защищаться и продолжать оказывать давление на Россию, а также создавать условия для справедливого и прочного мира».

Гарантии безопасности, как ожидается, могут включать отправку солдат в Украину после завершения боевых действий, но, как пишет Bloomberg, эта идея «по-прежнему вызывает разногласия среди многих европейских союзников» (против европейских миротворцев также активно выступает Россия).

Сейчас неясно, что готовы предоставить отдельные члены коалиции, в том числе размещение своих военных в Украине, и будет ли это основано на соглашениях о взаимной обороне, которые обяжут европейские страны сражаться вместе с Украиной в случае любой будущей агрессии, пишет Financial Times.

По словам источников FT, в вопросе отправки солдат в Украину коалиция разделилась на три группы: в первую входят страны, готовые отправить свои войска (например, Великобритания), во второй те, кто этого делать не хочет (например, Италия), а большинство из примерно 30 стран все еще не определились (например, Германия). Bloomberg писал в августе, что свои войска в Украину готовы отправить около 10 стран.

Германия — одна из крупнейших военных держав Европы — солдат отправлять пока не готова. По словам канцлера ФРГ Фридриха Мерца, на любые вопросы об иностранных военных в Украине можно будет ответить только после того, как стороны конфликта заключат перемирие. Мерц заявил, что союзники работают над тем, чтобы укрепить украинскую армию, и это «самая важная гарантия безопасности, которую мы можем дать». «Украина должна быть способна защищать себя в долгосрочной перспективе, и мы хотим помочь ей в этом, как сейчас, так и в будущем», — сказал немецкий канцлер.

Источники The Washington Post заявили, что гарантии безопасности могут включать «демонстрационный» элемент — войска, расположенные вдали от линии фронта, которые должны сдерживать от будущих атак. Другой элемент, «восстановительный», предусматривает, что украинскую армию будут обучать, чтобы превратить ее, по выражению лидеров ЕС, в «стального дикообраза», пишет WP. Ключевую роль в обеспечении гарантий безопасности, по данным издания, будут играть военно-воздушные силы стран Европы и разведывательные ресурсы США. Также европейцы, по словам дипломатов, стремятся привлечь партнеров из более отдаленных стран, например, Канады, Турции и Японии.

Власти США ранее заявили, что не отправят американских солдат в Украину, но, возможно, предоставят Украине поддержку с воздуха в качестве гарантии безопасности. Также США готовы поставлять разведданные, средства наблюдения, командования и контроля, отмечают Financial Times и The Washington Post. Кроме того, США готовы предоставить дополнительные средства противовоздушной обороны, в том числе помочь обеспечить бесполетную зону. Представитель властей США заявил WP, что Дональд Трамп пока не принял никакого решения: «Есть разница между предложением и согласием».

Высокопоставленный европейский чиновник заявил Bloomberg, что дипломатические усилия по завершению российско-украинской войны, которые активизировались в начале августа, сейчас пошли на спад, а переговоры зашли в тупик, поскольку Россия готовится и дальше атаковать Украину.

Анонимная читательница (Санкт-Петербург). Я родилась и живу в России. В 2021-2022 годах я училась в университете, думала продолжать обучение за границей. Но в силу семейных обстоятельств вынуждена была остаться. Жизнь с тех пор напоминает неправдоподобный ночной кошмар. Ты делаешь обыденные вещи — и вдруг понимаешь, что все это не имеет никакого смысла, потому что идет война. И начинается этот вечный и бесполезный круг самобичевания, который ни тебе, ни людям, пострадавшим от войны, помочь не может.

А что остается, когда ты ничего не можешь сделать? Плакать, носить пацифик, жертвовать деньги тем, кто пока не запрещен. Иногда хочется плюнуть на все, и что-нибудь сделать, как-нибудь высказаться. Но я думаю о своих родственниках, которые от меня зависят, и сижу тихо. Работаю, смеюсь, хожу по улице. Плачу по ночам.

Последнее время становится хуже. Начинаю привыкать к мысли, что умру в российской тюрьме, потому что репрессии не прекратятся, а мое терпение не бесконечно, и когда-нибудь оно лопнет.

Понимаю, что «как раньше» уже ничего и никогда не будет. Осознаю абсолютную истерическую бессмысленность всего, что делаю. Не думаю о будущем, не думаю о прошлом. Встаю с утра, и просто делаю следующий шаг.

Война Тысяча двести восемьдесят восьмой день. Путин поблагодарил Ким Чен Ына за участие КНДР «в борьбе с неонацизмом» в Курской области

«Медуза»