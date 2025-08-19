Bloomberg: около 10 стран готовы отправить свои войска в Украину

Около 10 европейских стран готовы отправить свои войска в Украину после завершения полномасштабной российско-украинской войны, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

По их словам, европейские чиновники 19 августа обсудили план отправки британских и французских военных в рамках мирного соглашения, в том числе численность войск и их расположение.

Правительство Великобритании сообщило, что в ближайшие дни европейские военные чиновники встретятся с представителями США, чтобы разработать «надежные гарантии безопасности и подготовиться к развертыванию сил обеспечения безопасности в случае прекращения военных действий».

Источники Bloomberg добавили, что на первом этапе разрабатываемого пакета мер поддержки предполагается укрепить ВСУ, обучив украинских военных и пополнив личный состав. Ожидается, что этим займется многонациональная группа, состоящая в основном из европейских военных, а Великобритания и Франция направят в Украину сотни своих солдат, которых разместят вдали от линии фронта.

Другая часть плана, по словам источников, предусматривает поддержку со стороны США, которая будет включать обмен разведданными, наблюдение за границами, поставки вооружений и, возможно, средств противовоздушной обороны.

Власти России выступают категорически против того, чтобы в Украине размещались войска НАТО. «Подтверждаем не раз озвучивавшуюся позицию о нашем категорическом неприятии любых сценариев, предусматривающих появление на Украине воинского контингента с участием стран НАТО», — заявила 18 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Власти США заявили, что не отправят американских солдат в Украину, но, возможно, предоставят Украине поддержку с воздуха в качестве гарантии безопасности.

Пакет гарантий безопасности для Украины, как ожидается, будет сформирован уже на этой неделе, то есть до 24 августа.

Укрепление ВСУ как гарантия безопасности Украины и «пропорциональный обмен» территориями Что (по данным западных СМИ) обсуждалось на переговорах Трампа и Зеленского в Белом доме

