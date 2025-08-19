США не отправят солдат в Украину, заявили в Белом доме. Но возможны другие военные варианты

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила 19 августа, что президент Дональд Трамп «окончательно исключил» отправку американских войск в Украину в рамках гарантий безопасности для Украины, при этом не исключены другие варианты, в том числе поддержка с воздуха, сообщает CNN.

«Это вариант и возможность. Я не буду исключать ничего из военных вариантов, которые есть в распоряжении президента. Я оставлю это ему. Могу сказать, что он окончательно исключил ввод наземных войск», — сказала Ливитт на брифинге для журналистов в Белом доме, отвечая на вопрос о том, предоставят ли США поддержку с воздуха в качестве гарантии безопасности.

«Мы, безусловно, можем помочь в координации и, возможно, предоставить другие средства, позволяющие обеспечить безопасность наших европейских союзников», — сказала Ливитт.

Дональд Трамп ранее 19 августа заявил в эфире Fox News, что может гарантировать, что не станет вводить американские войска в Украину, чтобы обеспечить соблюдения мирного соглашения между Россией и Украиной. При этом он заявил, что Вашингтон, возможно, готов оказать Украине авиационную поддержку.

Кэролайн Ливитт сообщила в ходе брифинга, что президент России Владимир Путин «пообещал» провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшие недели. «Я могу заверить вас, что правительство США и администрация Трампа работают как с Россией, так и с Украиной, чтобы эта двусторонняя встреча состоялась», — сказала Ливитт.

Представитель Белого дома отметила, что сейчас прорабатывается вопрос двухсторонней встречи Путина и Зеленского, обсуждается «множество вариантов». Где может пройти такая встреча, она не сказала.

Ливитт отметила, что Трамп согласен с тем, чтобы президенты России и Украины провели встречу без участия США. «В конечном счете, президент всегда говорил, что в этой войне есть сферы разногласий, которые должны обсуждать и решать обе страны. И поэтому он хочет, чтобы обе страны занялись прямой дипломатией», — сказала пресс-секретарь Белого дома.

Президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским и телефонной беседы с Владимиром Путиным 18 августа сообщил, что начал подготовку к их двухсторонним переговорам.

По данным AFP, Путин предлагал Трампу провести встречу в Москве, но Зеленский отказался. Западные СМИ сообщили, что в качестве места проведения переговоров рассматривают Рим и Будапешт. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встреча могла бы пройти в Женеве (Швейцария пообещала Путину иммунитет на время поездки).

Власти России официально не подтверждали, что Путин готов встретиться с Зеленским. В Кремле лишь отмечали, что Путин и Трамп обсудили идею «повышения уровня» двусторонних переговоров России и Украины.

