Швейцария пообещала не арестовывать Путина, если он приедет на переговоры с Зеленским в Женеву

Швейцария предоставит Владимиру Путину иммунитет, если он приедет в страну для переговоров о мире в Украине, несмотря на ордер Международного уголовного суда, заявил глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис.

Он уточнил, что «при определенных обстоятельствах» Путину будет разрешено посетить Швейцарию. Как пояснил Кассис, в прошлом году правительство Швейцарии определило правила предоставления иммунитета лицам, которые находятся под международным ордером на арест. «Если это лицо приезжает на мирную конференцию, а не по личным делам», — сказал он.

В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию. Швейцария — полноправный член МУС. В начале июня 2024 года власти страны отдельно отмечали, что готовы выполнить свои обязательства, если суд выдаст ордер на арест израильского правительства и руководства ХАМАС, которых МУС обвинил в геноциде в секторе Газа.

18 августа Дональд Трамп провел в Белом доме переговоры с президентом Украины и европейскими лидерами о завершении российско-украинской войны. В ходе переговоров он созвонился с президентом РФ, а затем объявил, что договорился о личной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. Госсекретарь США Марко Рубио, который присутствовал при телефонном разговоре Трампа с Путиным, подтвердил, что российский президент согласился на встречу, хотя официально Кремль об этом пока не сообщал. Президент Франции Эммануэль Макрон в качестве места для встречи Путина и Зеленского предложил Женеву. Источники западных изданий называют и другие варианты, в числе которых Будапешт и Рим.

Читайте также

Укрепление ВСУ как гарантия безопасности Украины и «пропорциональный обмен» территориями Что (по данным западных СМИ) обсуждалось на переговорах Трампа и Зеленского в Белом доме

Читайте также

Укрепление ВСУ как гарантия безопасности Украины и «пропорциональный обмен» территориями Что (по данным западных СМИ) обсуждалось на переговорах Трампа и Зеленского в Белом доме