Укрепление ВСУ как гарантия безопасности Украины и «пропорциональный обмен» территориями Что (по данным западных СМИ) обсуждалось на переговорах Трампа и Зеленского в Белом доме

Дональд Трамп с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран в Белом доме. 18 августа 2025 года Aaron Schwartz / CNP / Bloomberg / Getty Images

По итогам переговоров с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме Дональд Трамп объявил о начале подготовки личной встречи президентов России и Украины. По данным источника Reuters в американской администрации, встреча может пройти в Будапеште. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон предложил, чтобы местом встречи стала Женева. По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, Трамп во время телефонного разговора с российским президентом договорился, что встреча Путина с Зеленским пройдет в течение ближайших двух недель, однако пока неизвестно, «хватит ли смелости» на эту встречу российскому лидеру.

В Кремле между тем готовность Путина к этой встрече пока вообще официально не подтверждали — помощник российского президента Юрий Ушаков только заявил, что Путин и Трамп обсудили по телефону идею о том, чтобы «повысить уровень представителей украинской и российской сторон в прямых переговорах».

Еще одним важным вопросом переговоров в Белом доме стали гарантии безопасности для Украины. Зеленский на брифинге после встречи уточнил, что они будут включать три части — собственную «сильную армию», соглашение с США на закупку оружия и производство дронов в Украине. Накануне газета Financial Times написала, что Киев предложил Вашингтону закупить американское оружие на 100 миллиардов долларов на европейские средства. «Там действительно есть пакет с нашими предложениями на 90 миллиардов долларов», — подтвердил Зеленский.

По словам Трампа, гарантии безопасности Украине будут предоставлены различными европейскими странами в координации с США, однако какую роль в этом будет играть Америка, он не уточнил. The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников пишет, что гарантии безопасности будут состоять из четырех элементов: военного присутствия, противовоздушной обороны, вооружений и мониторинга прекращения боевых действий. По словам собеседников WSJ, существуют разные варианты того, как США могут оказывать косвенную военную поддержку европейским миротворцам, не прибегая к отправке американских солдат в Украину.

Bloomberg со ссылкой на источники уточняет, что гарантии будут направлены на укрепление вооруженных сил и возможностей Украины «без каких-либо ограничений». При этом агентство напоминает, что Россия в своих «мирных предложениях» неоднократно требовала ограничить численность ВСУ.

Рабочую группу советников по нацбезопасности и представителей НАТО для подготовки гарантий безопасности возглавит госсекретарь США Марко Рубио, говорят европейские источники WSJ. По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, над концепцией гарантий безопасности работает группа из 30 стран, включая Японию и Австралию.

Украинские территории и взаимные уступки, которые также обсуждались на встрече в Белом доме, стали «предметом разногласий», отмечает WSJ. По словам источников газеты, Зеленский не отверг идею «обмена» территориями сразу, но отметил, что будет сложно «обойти конституционный запрет» на их передачу. Однако он, как говорят собеседники WSJ, выразил готовность рассмотреть вариант «пропорциональных обменов». Что это подразумевает — неясно.

Лидеры европейских стран в разговоре о территориях попытались донести до Трампа масштаб притязаний Путина, сравнив требование о передаче России Донбасса с просьбой уступить один штат США — например, родную для Трампа Флориду, пишет WSJ. Использовались и другие сравнения — источники газеты описывают, как на закрытой части встречи президент Финляндии Александр Стубб назвал украинские города Краматорск и Славянск «бастионом против гуннов», что «произвело впечатление на Трампа».

Европейские лидеры о встрече в Белом доме пока высказались только в общих чертах. Президент Финляндии Александр Стубб назвал три ее важных итога — «хороший разговор о гарантиях безопасности»; предложение встречи Путина и Зеленского и предварительная договоренность о последующем трехстороннем саммите с участием Трампа, «если все пройдет хорошо».

Пресс-релиз самого Белого дома о прошедшей встрече озаглавлен так: «Американское лидерство возвращается под руководством президента Трампа». В нем приводятся только несколько цитат участников встречи, в основном с выражением благодарности президенту США. Так, премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что «до сих пор никто не смог вывести конфликт, который продолжается уже более трех лет, на этот уровень», а премьер-министр Италии Джорджа Мелони сказала Трампу: «После трех лет, когда мы не видели никаких признаков со стороны России, что они готовы к диалогу, что-то меняется — что-то изменилось — благодаря вам».

