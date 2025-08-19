Трамп, Зеленский и европейцы встретились в Белом доме. Прямо по ходу президент США созвонился с Путиным Главное о переговорах, на которых Трамп обещал «прийти к соглашению по всем пунктам»

Владимир Зеленский, Дональд Трамп и члены их команды на переговорах в Овальном кабинете, 18 августа 2025 года Anna Moneymaker / Getty Images

Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели переговоры в Белом доме. Это был второй визит Зеленского в Вашингтон после переизбрания Трампа. Первый, в феврале 2025 года, закончился провалом. Трамп поссорился с Зеленским перед прессой, обвинив его в недостаточной благодарности США и желании «воевать, воевать, воевать». Переговоры были сорваны, Белый дом на время остановил помощь Украине, Зеленскому пришлось извиняться. К апрелю отношения двух президентов удалось восстановить: они пообщались в Ватикане.

Нынешний визит Зеленского в Белый дом начался в гораздо более дружелюбной атмосфере. Президент Украины, которого американские консерваторы в прошлый приезд осудили за то, что не сменил свою камуфляжную форму на костюм, на этот раз надел черный пиджак и черную рубашку — и не меньше восьми раз поблагодарил Трампа. Во время общения с прессой оба президента были вежливы и шутили; как отметила The Wall Street Journal, «было ясно, что они хотят избежать срыва [переговоров], как в феврале».

Президент Украины приехал к Трампу вместе с , чтобы обсудить гарантии безопасности. Трамп пообещал, что Украина получит «много помощи» от США и Европы (в первую очередь Европы) — но дал понять, что речь не идет о членстве в НАТО. Зеленский назвал свой разговор с американским лидером «конструктивным» и «конкретным», однако не уточнил, что они обсуждали.

Газета Financial Times ознакомилась с документом украинской делегации, в котором говорилось, что для обеспечения гарантий безопасности со стороны США Украина готова закупить американское оружие на 100 миллиардов долларов. В документе, вероятно, подготовленном до начала встречи, также подчеркивалось, что Украина не согласна на территориальные уступки России и настаивает на прекращении огня как первом шаге к мирному соглашению.

Трамп отказался от требования о прекращении огня, которое выдвигал России. Он несколько раз повторил, что миру не обязательно должно предшествовать перемирие. По словам Трампа, он добивался перемирия в Украине, чтобы предотвратить гибель людей, но «стратегически» режим прекращения огня «может быть невыгоден для той или иной стороны». Это заявление сочли уступкой Владимиру Путину, который не останавливает атаки на Украину. Европейские лидеры, в отличие от Трампа, продолжают публично настаивать на необходимости перемирия — об этом, в частности, вновь заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Как сообщили СМИ, Трамп прервал переговоры с украинцами и европейцами в Белом доме, чтобы созвониться с Путиным (изначально он говорил, что позвонит ему после, а не во время переговоров). Европейские лидеры, сказал источник Reuters, восприняли этот звонок как «позитивный шаг в направлении мирного соглашения». Они отметили, что Трамп часто поддерживает позицию того собеседника, с которым говорил последним — поэтому после неожиданного звонка президента США Путину у них есть возможность оставить за собой последнее слово. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что разговор длился 40 минут и в его ходе обсуждалась идея «повысить уровень делегаций» Москвы и Киева на прямых переговорах. Трамп, в свою очередь, написал в соцсетях, что «начал подготовку» к встрече Путина и Зеленского.

Пресс-конференции после окончания переговоров не было. Представитель президента Украины Сергей Никифоров заявил, что лидеры остались в Белом доме, чтобы продолжить общение, «возможно, в другом формате». Вероятно, из-за этого Зеленский отменил запланированное интервью телеканалу Fox News. Сколько будут продолжаться переговоры, пока неизвестно. Трамп выражал надежду, что сегодня он, лидеры Украины и Европы придут к соглашению «практически по всем пунктам», что откроет дверь ко встрече Зеленского и Путина.