Спецпосланник президента США: Зеленский извинился перед Трампом «за весь тот инцидент» в Овальном кабинете

Президент Украины Владимир Зеленский извинился перед президентом США Дональдом Трампом за перепалку, которая произошла между ними в Овальном кабинете Белого дома в конце февраля. Об этом в эфире Fox News заявил спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

«Зеленский направил письмо президенту. Он извинился за весь тот инцидент, который произошел в Овальном кабинете. Я думаю, что это был важный шаг, и было много дискуссий между нашими командами, а также украинцами и европейцами, которые также имеют отношение к этой дискуссии», — сказал Уиткофф, назвав это «прогрессом».

Из заявления спецпосланника президента США неясно, о каких извинениях идет речь и направил ли Зеленский какое-либо непубличное послание Трампу.

Президент Украины 4 марта опубликовал в соцсети Х пост, в котором признал, что встреча в Белом доме «прошла не так, как предполагалось» и выразил сожаление в связи с этим. «Жаль, что так получилось. Пришло время все исправить. Мы хотели бы, чтобы дальнейшее сотрудничество и общение были конструктивными», — говорилось в сообщении Зеленского.

В свою очередь Трамп, выступая перед конгрессом вскоре после публикации Зеленского, заявил, что «получил важное письмо» от президента Украины. Лидер США добавил, что «благодарен за сообщение». Посол Украины в США Оксана Маркарова уточняла, что отдельного письма Зеленский Трампу не писал — и в своем обращении к конгрессу президент США цитировал пост президента Украины от 4 марта.

Владимир Зеленский, Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс 28 февраля провели встречу в Овальном кабинете Белого дома. Президенты США и Украины должны были подписать соглашение о полезных ископаемых, но между участниками встречи произошла перепалка. Зеленский покинул Белый дом, соглашение не было подписано.

Позже госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что от Зеленского ждут извинений из-за ссоры в Белом доме. Сам президент Украины говорил, что не намерен ни извиняться, ни выражать сожаление.

Спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф выступил с комментарием об «извинениях» Зеленского накануне встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии. Переговоры пройдут 11 марта в Джидде.

По словам Уиткоффа, на встрече стороны обсудят «протоколы безопасности» для украинцев и «территориальные вопросы», а также обмен разведданными, которые США прекратили передавать Украине. Вашингтон ожидает от встречи «значительного прогресса», в том числе по сделке по украинским полезным ископаемым.

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Кто виноват в ссоре Зеленского и Трампа в Овальном кабинете? Все спланировала администрация президента США? Или лидер Украины специально провоцировал на конфликт? Обзор мнений экспертов