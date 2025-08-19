Трамп прервал встречу с Зеленским и европейскими лидерами, чтобы позвонить Путину. Они обсудили «повышение уровня» прямых переговоров Москвы и Киева

Президент США Дональд Трамп прервал свою встречу в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими союзниками, чтобы позвонить Владимиру Путину. Первым об этом сообщил немецкий таблоид Bild, позже информацию со ссылкой на источники подтвердили Reuters, Fox News и Sky News.

По информации Sky News, Трамп разговаривал с президентом в России в другой части Белого дома, а не в той, где находились президент Украины и европейские лидеры. Содержание беседы Путина и Трампа не уточняется.

Европейские лидеры, сказал источник Reuters, восприняли этот звонок как «позитивный шаг в направлении мирного соглашения». Они отметили, что Трамп часто поддерживает позицию того собеседника, с кем он говорил последним — поэтому после неожиданного звонка президента США Путину у них есть возможность оставить за собой последнее слово.

Обновлено. Факт разговора Путина и Трампа подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, в ходе разговора обсуждалась идея «повысить уровень прямых переговоров» между Москвой и Киевом. Трамп, в свою очередь, заявил, что начал подготовку к встрече Путина и Зеленского.

Первоначально Трамп перед встречей с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме говорил, что позвонит Путину «сразу» после ее завершения.