Трамп после двусторонней встречи с Зеленским: «Мы сегодня придем к соглашению практически по всем пунктам»

Президент США Дональд Трамп после двусторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил уверенность, что Вашингтон, Киев и их европейские союзники по итогам совместных переговоров смогут договориться по основным параметрам мирного соглашения.

«Мы сегодня придем к соглашению практически по всем пунктам, включая вопросы безопасности. Думаю, что мирное соглашение может быть заключено после наших переговоров», — сказал Трамп в начале встречи с европейскими лидерами.

Президент США выразил уверенность, что Владимир Путин согласится на гарантии безопасности для Украины. Он отметил, что на встрече с участием европейцев будет определено, «кто что будет делать» в рамках гарантий, а также «возможный обмен территориями».

Зеленский, в свою очередь, назвал встречу с Трампом «очень хорошей» и выразил уверенность, что будет «найдено решение по всем вопросам, в том числе территориальным».

Трамп и Зеленский 18 августа провели часовую двустороннюю встречу в Белом доме. После нее президенты США и Украины проводят еще одни переговоры — на этот раз с участием лидеров Европы.

Трамп по завершении всех встреч пообещал позвонить Владимиру Путину.

Читайте также

Чего ждать от встречи Трампа с Зеленским Украинский президент должен выбрать между болезненными уступками и новой ссорой с США, пишет Bloomberg

Читайте также

Чего ждать от встречи Трампа с Зеленским Украинский президент должен выбрать между болезненными уступками и новой ссорой с США, пишет Bloomberg