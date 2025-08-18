Чего ждать от встречи Трампа с Зеленским Украинский президент должен выбрать между болезненными уступками и новой ссорой с США, пишет Bloomberg

Anna Moneymaker / Getty Images; Ihor Kuznietsov / Novyny LIVE / Global Images Ukraine / Getty Images

Сегодня, 18 августа, президент США Дональд Трамп примет в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского. 15 августа Трамп встречался на Аляске с президентом России Владимиром Путиным, а к концу недели он надеется организовать встречу Зеленского и Путина. Содержание всех этих переговоров не обнародовано, но есть много слухов и предположений. The Economist, Financial Times и Bloomberg обратились к своим источникам и экспертам в Вашингтоне и Киеве, чтобы разобраться, чего можно ожидать от разговора Зеленского с Трампом. Вот что им рассказали.

Первой реакцией украинских властей на встречу российского и американского президентов на Аляске стало облегчение, пишет The Economist. Дональд Трамп не потребовал от Украины безоговорочной капитуляции и не вышел из переговоров — то есть катастрофы для Киева пока не произошло.

Но по мере того, как становятся известны новые детали переговоров Трампа с Путиным, тревога в Киеве усиливается. В преддверии встречи украинского президента Владимира Зеленского с Трампом в Белом доме многое указывает на то, что ему предъявят требования, которые он не сможет принять.

Дилемма Зеленского формулируется просто, поясняет Bloomberg: либо быстрая сделка ценой тяжелейших уступок, в том числе территориальных; либо гнев Трампа, который может быть чреват и прекращением поставок оружия, и многим другим, что ослабит Украину. Зеленскому надо избежать нового конфликта с американским президентом, сохранить его интерес к посредничеству, договориться о трехсторонней встрече с Путиным, а по возможности — заставить его посмотреть на ситуацию не с той позиции, которую Трампу внушил Путин.

Чем закончилась предыдущая встреча Трампа и Зеленского

Трамп, Зеленский и Вэнс поругались в Овальном кабинете. Администрация президента США заявила, что Трамп «выгнал» Зеленского из Белого дома

Чем закончилась предыдущая встреча Трампа и Зеленского

Трамп, Зеленский и Вэнс поругались в Овальном кабинете. Администрация президента США заявила, что Трамп «выгнал» Зеленского из Белого дома

Путин, похоже, и впрямь убедил Трампа, продолжает Bloomberg, и это вызывает опасения уже и в Вашингтоне. О чем конкретно они договорились, все еще до конца не ясно, но уже более или менее очевидно, что Трамп не нейтральный посредник, а скорее пророссийский. Он уверен, что Россия способна захватить всю Украину, хотя ситуация на фронте показывает, что ей до этого как минимум еще очень далеко.

Трамп обещал быстро закончить войну после вступления в должность президента США в январе 2025 года, но столкнулся с тем, что именно Россия не желает останавливаться. Вместо деэскалации Москва усилила атаки, а июнь и июль стали самыми кровавыми месяцами за три с лишним года полномасштабной российско-украинской войны.

Официально украинские власти продолжают утверждать, что переговоры — это шаг вперед, отмечает The Economist. Особенное внимание они уделяют обсуждениям механизма гарантий безопасности Украины по образцу устава НАТО — идеи, одобренной Трампом после встречи с Путиным.

Но неофициально многие в Киеве опасаются, что Трамп готов завершить войну на российских условиях. Он, вслед за Путиным, отказывается обсуждать прекращение огня и настаивает, что надо сразу заключать «всеобъемлющий мир». А «всеобъемлющий мир» в устах Путина фактически означает гегемонию России над Украиной. И Трамп даже на словах не возражает против этого. Обещанные ранее жесткие санкции против России, если она не согласится на перемирие, также исчезли из риторики Трампа.

Путин же, не встречая сопротивления со стороны Трампа, отказывается даже от тех незначительных уступок, на которые прежде был готов. На Аляске речь шла уже не о заморозке конфликта по линии фронта, а о сдаче украинских позиций в Донецкой и Луганской областях.

Источник в украинской разведке, с которым поговорил The Economist, утверждает, что американцы ведут себя «невероятно агрессивно», требуя от Киева уступок. Почему США так настойчиво продвигают российские интересы, источник затруднился сказать.

Украинское общество устало от войны, и многие уже готовы смириться с фактической потерей оккупированных территорий ради ее прекращения и гарантий безопасности в будущем, добавляет The Economist. Но большинство против новых уступок: менее 20% украинцев согласились бы на «обмен территориями», о котором говорит Трамп, сообщает издание со ссылкой на Антона Грушецкого, исполнительного директора Киевского международного института социологии.

Кроме того, переговоры в Вашингтоне важны и для внутренней политики Украины, отмечает Bloomberg. В июле Зеленский столкнулся с массовыми протестами против попытки ослабить антикоррупционные органы. Ему пришлось отступить и восстановить их независимость. Сейчас он особенно не может себе позволить дипломатический провал.

Одновременно с Зеленским в Вашингтон прибывают канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте. Если не главная, то одна из важнейших целей их визита — быть «группой поддержки» Зеленского, особенно на случай размолвки с Трампом или скандала, подобного февральскому. Для Зеленского важен не только результат, но и тон переговоров с Трампом.

По словам украинских чиновников, с которыми поговорила Financial Times, Зеленский готов искать «приемлемый компромисс» вдоль нынешней линии фронта. Но отводить войска с их нынешних позиций и сдавать украинские территории он не намерен.

Многие в Киеве и Вашингтоне настроены пессимистично. Сделка, продвигаемая Трампом, едва ли обеспечит прочный мир, а отказ от нее вызовет гнев американского президента. Из слов экспертов, опрошенных FT, следует, что едва ли не единственный шанс Зеленского — представить Трампу альтернативу тому упрощенному видению ситуации, из которого он сейчас исходит: «Россия могущественна, а Украина нет».

Читайте также

Что произошло на переговорах Путина с Трампом? И кто выиграл? Александр Баунов анализирует встречу на Аляске и объясняет, чего ждать дальше

Читайте также

Что произошло на переговорах Путина с Трампом? И кто выиграл? Александр Баунов анализирует встречу на Аляске и объясняет, чего ждать дальше