Зеленский: гарантиями безопасности станут сильная армия, соглашение на закупку американского оружия и производство дронов в Украине

Гарантии безопасности для Украины будут включать собственную «сильную армию», соглашение с США на закупку оружия и производство дронов в Украине, заявил Владимир Зеленский на брифинге после встречи в Белом доме.

По словам Зеленского, Украине «нельзя потерять свою армию», которая должна стать первой частью гарантий безопасности. «Нельзя, чтобы армия была уменьшена в разы, из-за того, что у вас нет финансирования. А у нас такого финансирования не будет, физически не будет в нашем бюджете, и нам нужны дополнительные финансы», — сказал он.

Второй частью гарантий должно стать соглашение, о котором накануне написала газета Financial Times. По ее данным, Киев пообещал Вашингтону закупить американское оружие на 100 миллиардов долларов на средства Европы. «Там действительно есть пакет с нашими предложениями на 90 миллиардов долларов», — подтвердил Зеленский на брифинге. Hromadske уточняет, что речь идет об оружии, которое Украина сама не производит — самолетах и системах противовоздушной обороны.

В этом же предложении говорилось, что Киев и Вашингтон заключат сделку на 50 миллиардов долларов на производство беспилотников украинскими компаниями. Собственное производство дронов в Украине Зеленский назвал третьей частью гарантий безопасности.

Зеленский добавил, что гарантии безопасности будут расширяться партнерами Украины, и дальнейшие подробности появятся в течение ближайших 7–10 дней.

Дональд Трамп после встречи с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме написал, что одним из вопросов были гарантии безопасности для Украины, «которые будут предоставлены различными европейскими странами при координации с США». Других подробностей он не привел.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уточнил, что над концепцией гарантий безопасности работают премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон вместе с группой из «теперь уже 30 стран, включая Японию и Австралию». «Сейчас США заявили, что они [тоже] хотят быть вовлечены в это. Что именно будет означать участие США, будет обсуждаться в ближайшие дни», — сказал Рютте в интервью Fox News.

18 августа в Белом доме прошла встреча Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран. Вначале президент США провел встречу с Зеленским один на один, затем к ним присоединились главы нескольких стран, включая Францию, Германию и Великобританию, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Во время встречи с европейскими лидерами Трамп позвонил Владимиру Путину. По словам президента США, по итогам этого звонка он начал готовить личную встречу между Путиным и Зеленским — а затем и трехстороннюю с его собственным участием.

