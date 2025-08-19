Война Тысяча двести семьдесят третий день. Ожидать ли скорого перемирия? Будет ли встреча Путина и Зеленского? Что с гарантиями безопасности? Вопросы, оставшиеся после саммита в Белом доме

The Presidential Office of Ukraine / Scanpix / LETA

Мир

Накануне в Белом доме прошла встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского и группы европейских лидеров. Сначала Трамп и Зеленский около часа общались в двустороннем формате, после чего к ним присоединились европейцы и еще около полутора часов продолжалась общая встреча.

По итогам переговоров участники не стали давать пресс-конференцию и не выпустили общее коммюнике. Зеленский провел краткий брифинг, а затем отменил ранее запланированное интервью телеканалу Fox. Белый дом ограничился формальным пресс-релизом, некоторые европейские лидеры опубликовали посты о переговорах в соцсетях, не содержащие никакой конкретики. Достигнутые договоренности до сих пор пока неясны. Вот основные вопросы, которые остаются после саммита.

Состоится ли в ближайшее время встреча Путина и Зеленского?

Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину прямо во время переговоров — они говорили 40 минут, Зеленский и европейские лидеры в разговоре не участвовали, встреча была прервана на время звонка. После окончания саммита Трамп написал в соцсетях, что «начал подготовку встречи» между Путиным и Зеленским.

Канцлер Германии Фридрих Мерц позже заявил, что Путин согласился провести встречу в течение следующих двух недель, но ее место и формат пока не определены. О согласии Путина на встречу также заявил премьер Великобритании Кир Стармер.

Владимир Зеленский в очередной раз повторил, что готов к прямым переговорам с Путиным.

Кремль не подтверждал, что Путин согласен на встречу с Зеленским. Единственный комментарий дал помощник президента Юрий Ушаков: он заявил, что Путин и Трамп обсудили идею «повышение уровня» двусторонних переговоров России и Украины, не уточнив, что именно под этим подразумевается — встреча президентов или, например, министров иностранных дел.

Переговоры Трампа и Зеленского. Итоги Meduza

Ожидать ли скорого прекращения огня?

Дональд Трамп, ранее требовавший хотя бы временного, но немедленного перемирия, после встречи с Путиным на Аляске, поменял свою позицию и перестал настаивать на этом. «Я хотел бы, чтобы боевые действия остановились. Но стратегически это могло бы дать преимущество одной из сторон», — заявил он журналистам перед встречей, подчеркнув, что переговоры о мире можно вести и в условиях продолжающихся боев.

Европейские лидеры продолжали настаивать, что прекращение огня должно быть обязательным условием начала прямого диалога с Россией. В открытой части встречи об этом прямо заявили канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон.

В итоге согласованных заявлений о необходимости скорейшего прекращения огня сделано не было.

Что с гарантиями безопасности Украине?

Эммануэль Макрон и Кир Стармер заявили, что «важнейшим результатом» встречи в Белом доме стало получение согласия от Трампа на работу над гарантиями безопасности для Украины. «Мы договорились о нескольких важных моментах, которые еще несколько дней или недель назад не были такими четкими», — сказал Макрон.

Зеленский на брифинге сообщил, что во время переговоров представил видение Украины по вопросу гарантий, а теперь его доработают вместе с союзниками в ближайшие 7-10 дней. По его словам, для обеспечения гарантий безопасности Киеву нужно дополнительное финансирование, в том числе, на покупку американского вооружения.

По данным The Wall Street Journal, гарантии будут включать четыре основных элемента: военное присутствие, противовоздушную оборону, вооружения и мониторинг прекращения боевых действий. Издание пишет, что рабочую группу по гарантиям возглавит госсекретарь США Марко Рубио.

Генсек НАТО Марк Рютте после переговоров сообщил, что над концепцией безопасности будут работать около 30 стран, включая Японию и Австралию.

Готов ли Киев уступить территории?

Газета Financial Times со ссылкой на документ, подготовленный украинской стороной перед началом встречи в Белом доме, писала, что Киев категорически отказывается принять предложение Путина без боя отдать России находящуюся под контролем ВСУ часть Донецкой области. Это объяснялось тем, что тогда Москва получит «плацдарм для дальнейшего и быстрого продвижения российских сил в направлении Днепра».

Во время самой встречи в Белом доме была установлена большая карта Украины, на которой были отмечены оккупированные территории и указано в процентах, какую часть каждого из регионов контролирует Россия. Зеленский сообщил, что показал Трампу «много деталей» на этой карте в ходе переговоров.

По данным The Wall Street Journal, территориальные вопросы во время переговоров стали «предметом разногласий». Зеленский, как сообщили источники газеты, не отверг идею «обмена» территориями сразу, но отметил, что будет сложно «обойти конституционный запрет» на их передачу.

Трамп, который ранее настаивал, что сторонам придется «провести обмен территориями», после встречи этот вопрос никак не комментировал. Зеленский на брифинге сказал, что «обсуждение территорий будет между мной и Путиным».

Война глазами читателей «Медузы»

Наталья (Кременчуг). Последние четыре часа за окном не смолкает канонада: взрывы, выстрелы, жуткий и назойливый визг шахедов. Опять массированно атакуют мой город. От взрывов дрожат стекла, звенит посуда, срабатывает сигнализация припаркованных возле домов авто и, как перышко, трясется мой диван. От страха чувствуешь собственные кишки. Шахед летит где-то рядом; навязчивый, противный и мерзкий гул, вселяющий страх и непонимание: как это, блин, возможно в XXI веке в центре Европы? Как это возможно — держать в руках смартфон, следить онлайн за встречей президентов США и Украины в Белом доме и тут же, в эту самую секунду [осознавать, что] мой дом может превратиться в груду пыли, и от меня и моих соседей по дому могут остаться лишь ножки да рожки?

Это четвертая самая жуткая ночь за последние два месяца. Еще три таких были в июне, когда массированно атаковали мой город, когда была многочасовая тревога и бесконечные взрывы и стрельба за окном. На четвертый год войны я потеряла надежду, что политики смогут договориться. На четвертый год войны я понимаю одно: спасение утопающего — дело рук самого утопающего. На четвертый год войны для меня автор и исполнитель войны очевиден! Это Путин и его приспешники. Я не ненавижу русских, но я не понимаю, как можно быть оболваненным пропагандой на столько, чтобы верить в то, что убивать соседей — это освобождение от нацизма и геройство? С каких пор убийство стало нормой в нашем мире? Почему нельзя жить в своей стране и заниматься своим домом и не лезть к своим соседям? Почему на войну есть миллиарды и триллионы, а на медицину и развитие неблагополучных регионов России денег нет? Как это все стало возможным, и зачем бескрайней России еще один поселок или село в Украине?

Войну закончить может тот, кто ее начал — Россия. Но этого не будет, потому что есть ресурсы воевать дальше и нет политической воли остановиться и, что самое страшное для меня как человека, — потому что народ в России в большинстве своем эту всю преступную и мерзкую войну поддерживает! Не поддерживают войну и сопереживают украинцам лишь немногие граждане России, к сожалению. Каждый день в Украине гибнут люди. Каждый день Европа выражает озабоченность и грозит очередными санкциями, каждый день Трамп говорит о сделке, русские z-патриоты и пропагандисты требуют жахнуть ядерной бомбой и радуются очередной захваченной, но стертой в пыль деревне на Донбассе! Сюррррр! Полный мрак! Вот если бы каждый зачинщик войны (и особенно диванные z-патриоты) сидел каждую ночь в коридоре или бомбоубежище и слышал бесконечное количество взрывов за окном и знал каждую минуту, что следующий взрыв может быть последним в его жизни и в жизни его детей, возможно, эта война закончилась бы быстрее. А так увы, у меня жуткая реальность за окном, и сегодняшняя массированная атака ракетами и шахедами моей страны — это не о желании мира, а о продолжении войны. Почему это очевидно только нам, сидящим ночью в укрытии или в собственном коридоре? Почему эту войну никто не может остановить при таком количестве международных организаций, ресурсов и возможностей? Потому что у всех, увы, есть интересы. А жизнь обычного человека даже сейчас, в XXI веке, ничего не значит. К сожалению. Наконец-то стихли взрывы, 4 утра 15 минут. Очередной день этой безумной войны начался.

