Защитные укрепления на линии фронта в районе Доброполья Донецкой области, 16 июля 2025 года Oleksandr Magula / Suspilne Ukraine / JSC «UA:PBC» / Global Images Ukraine / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Украина

Главком ВСУ заявил, что Россия смогла продвинуться под Покровском на 10 километров, потому что у Украины нет сплошной линии фронта

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский дал большое интервью изданию «РБК-Украина». В нем он рассказал об обстановке на фронте протяженностью более чем 1000 километров. По его словам, Россия продолжает стратегическую наступательную операцию и проводит перегруппировку, чтобы сосредоточиться на двух основных направлениях — покровском и запорожском.

«Определяющим», как заявил главком ВСУ, стало покровское направление в Донецкой области, где каждый день ВС РФ проводит около 50 штурмовых атак. По словам Сырского, Россия стремится охватить Покровскую агломерацию с двух сторон на севере — северо-востоке и на юге — юго-западе, чтобы «сформировать своеобразные тиски».

Он отметил, что Россия применяет на этом направлении «так называемую тактику тысячи порезов — то есть наступление на широком фронте малых штурмовых групп». Это привело к тому, что возле Доброполья к северу от Покровска российские группы продвинулись на 10-12 километров до нескольких украинских сел.

«Почему так произошло? Потому что местность там, во-первых, изобилует большим количеством оврагов, рек — участков, природные свойства которых позволяют скрытно передвигаться. А летом еще и много растительности, то есть трудно осуществлять контроль над линией боевого соприкосновения», — заявил главком украинской армии.

Сырский добавил, что «по объективным причинам» у ВСУ нет на этом направлении сплошной линии фронта, и Россия воспользовалась этим, чтобы продвинуться вперед. При этом, заявил главком, украинские силы приняли «ряд решительных мер», перебросили дополнительные силы десантников и «зачистили» местность от российских сил, участвовавших в «прорыве». Сырский, ссылаясь на сообщения россиян в соцсетях, заявил, что ВС РФ на этом участке окружены.

Главком ВСУ добавил, что Россия на покровском направлении стремится перерезать логистику украинской армии, но этого не произошло.

Другим основным направлением, по словам Сырского, стало запорожское, куда Россия перебрасывает свои подразделения из Сумской области. Он отметил, что российские силы планируют начать «активные наступательные действия», прорвать оборону ВСУ, продвинуться вглубь территории и в перспективе захватить всю Запорожскую область. Но пока на этом направлении идут бои «невысокой активности», при этом россияне «пытаются нанести и там мощный удар, который планировался еще год назад».

Говоря о ситуации в Сумской области, Сырский заявил, что на этом направлении Россия, «можно сказать, потерпела поражение»:

Несмотря на то, что там была сосредоточена действительно мощная группировка из лучших российских частей — десантников, морских пехотинцев и лучших мотострелковых частей сухопутных войск — противник не имел никакого успеха за последние два месяца. Наоборот, он потерял несколько населенных пунктов. И его последняя попытка наступать в районе Степного и Новоконстантиновки [возле государственной границы] закончилась полным провалом.

Комментируя обстановку в Херсонской области, Сырский сказал, что там «существенных наступательных действий» в ближайшее время не ожидается, поскольку Россия перебрасывает военных с этого направления на другие. «Хотя угроза, конечно, всегда существует, и не надо ее сбрасывать со счетов», — подчеркнул главком.

Мир

Трамп заявил, что Зеленский может закончить войну прямо сейчас. Зеленский ответил, что это должна сделать Россия

Президент США Дональд Трамп собирается 18 августа провести в Белом доме в Вашингтоне встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими . Трамп планирует обсудить условия потенциального мирного соглашения, о которых он говорил с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Судя по рабочему графику президента США, сперва он проведет двухстороннюю встречу с Зеленским, а затем — многостороннюю встречу с лидерами Европы.

Незадолго до переговоров в Белом доме Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский «может завершить войну с Россией почти немедленно, если захочет, или же может продолжить воевать». «Вспомните, с чего все началось. Никакого возвращения Крыма, отданного Обамой (12 лет назад, без единого выстрела!), и никакого ВСТУПЛЕНИЯ УКРАИНЫ В НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются!!!» — заявил американский президент.

Владимир Зеленский в ответ заявил, что и он, и Трамп, и европейские лидеры хотят «быстро и надежно» завершить войну, а мир должен быть «долгосрочным»:

Не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока — часть Донбасса, а Путин использовал это просто как плацдарм для нового нападения. Или когда Украине дали якобы «гарантии безопасности» в 1994 году, но это не сработало. Конечно, не стоило отдавать Крым тогда так же, как после 2022 года украинцы не отдали Киев, Одессу, Харьков. Россия должна закончить эту войну, которую сама же и начала.

Трамп в ходе переговоров в Вашингтоне, как сообщает Bloomberg, собирается сосредоточиться на , которые Россия требует от Украины, а Зеленский — на возможных гарантиях безопасности, к которым собираются присоединиться США.

Как заявил Financial Times высокопоставленный украинский чиновник, близкий к президенту Украины, Зеленский на переговорах постарается наладить «продуктивный процесс мирного урегулирования», при котором Украину не станут принуждать пойти на такие «невозможные шаги», как вывод войск из Донецкой и Луганской областей. Источник отметил, что Зеленский готов пойти на «удобоваримый компромисс» остановить войну на текущей линии фронта. Ранее Зеленский говорил, что Конституция Украины не позволяет «торговать землей».

В США заявили, что Россия согласилась на то, что Украина получит гарантии безопасности, аналогичные пятой статье договора НАТО о коллективной обороне, которая предполагает, что нападение на одного из членов НАТО означает нападение на всех. При этом, как ожидается, НАТО не будет участвовать в этом вопросе, а Украина не станет членом военного альянса.

Один из советников Трампа сказал Axios, что гарантии безопасности для Киева могут включать размещение американских войск в Украине.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Денис (Москва). Спустя три года гуляли с сыном в Нижнем Новгороде, в котором почти нет мобильного интернета. Смотрел на все — на то, как в небе военные самолеты патрулируют, как спокойно люди (я в том числе) относятся к тому, что интернета нет, но он, как и общественный туалет, есть в торговых центрах, кафе и всяких ростиксах — всегда можно зайти, посмотреть то, что нужно (адрес, маршрут построить, билеты в дельфинарий посмотреть и т. д.). И отношение без раздражения — это в целях безопасности делается, а не из придури. Если это защищает нас от того, что в нас дрон влетит, только спасибо и скажу.

Эмоции… Экзистенциальная грусть. Немного страха за детей. Горечь от ежедневной гибели людей — этот террор и кошмар, в котором живут в городах, которые регулярно бомбят. Трагедия человечества. У нас родственники в Украине. И очень близкие (мамы, бабушки) и не очень (двоюродные, троюродные). Просто в голове не укладывается этот кошмар.

Отношение? Плохое к Зеленскому и его офису. Ухудшилось просто до подвала. А уж то, что он тут пытался антикоррупционные агентства подмять, только утвердило это отношение. К Украине отношение не меняется — родные люди как живут там, так и живут. Чужие люди как живут там, так и живут. Есть те, кто ненавидел Россию, и были мы все москали для них (знаю и проходил это лично, не понаслышке), есть те, которые спокойно относились и к России, и к русским. Но теперь вряд ли такие остались. Как можно спокойно относиться к стране, которая тебя бомбит?

К России, моей стране, отношение не меняется. Я против войны. К остальным странам — поменялось. Нафига воевать с Россией руками-ногами-душами-жизнями украинцев? Презрение к ним ко всем появилось — и не туда, и не обратно. Только подачки подают, поддерживают огонь, но настоящей помощи нет. Одна только надежда, что договорятся наконец. Неважно о чем и на каких условиях, лишь бы остановить этот кошмар.

«Медуза»