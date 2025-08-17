Спецпосланник Трампа заявил, что Путин согласился на гарантии безопасности Украине, аналогичные статье договора НАТО о коллективной обороне

Спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что в ходе переговоров на Аляске Россия согласилась на «прочные» гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставлены в том числе США в рамках будущего мирного соглашения. Об этом он сказал в интервью CNN.

Уиткофф отметил, что США и европейские страны могли бы предложить Украине защиту, подобную пятой статье договора НАТО, в которой говорится, что нападение на одного из членов альянса означает нападение на всех.

Он добавил, что это был «первый раз, когда мы услышали, чтобы русские согласились» на включение такого положения в мирное соглашение. Уиткофф подчеркнул, что такую договоренность должна одобрить Украина: «Все будет зависеть от того, с чем смогут жить украинцы».

Уиткофф добавил, что Путин «пошел на уступки» в отношении пяти регионов Украины. Он утверждает, что в отношении некоторых регионов Кремль теперь рассматривает «обмен территориями» по линии фронта, а не по административным границам.

По его словам, в рамках мирного соглашения Путин согласился «законодательно закрепить» обязательство России не нападать на какую-либо территорию — в Украине или где-либо еще в Европе.

В Кремле заявление Уиткоффа не комментировали.

Западные СМИ ранее писали, что в ходе переговоров с Трампом Путин потребовал вывода украинских войск из Донецкой и Луганской областей. В ответ на это он согласится заморозить оставшуюся часть линии фронта — что оставит под контролем России захваченные ею части Херсонской и Запорожской областей. По информации Reuters, президент РФ готов вернуть Украине оккупированные российскими войсками территории в северной части Сумской области и северо-восточной части Харьковской области.