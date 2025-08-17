Зеленский: надо прекратить огонь, а затем работать над мирным соглашением. Конституция Украины не позволяет «торговать землей»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сначала необходимо прекратить огонь, а затем работать над мирным соглашением. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает «Украинская правда».

«У Путина много требований, и мы не знаем всех из них. Если их действительно так много, как мы слышали, то потребуется много времени, чтобы рассмотреть все из них, и это невозможно сделать под давлением оружия. Следовательно, необходимо прекратить огонь, быстро работать над окончательным соглашением. Мы будем говорить об этом в Вашингтоне [на встрече с Трампом]», — сказал Зеленский.

Он также заявил, что территориальный вопрос должен обсуждаться только лидерами России и Украины во время трехсторонней встречи с участием США.

Зеленский подчеркнул, что Россия «до сих пор не имеет успехов в Донецкой области, Путин не смог захватить ее в течение 12 лет». Он добавил, что Конституция Украины «делает невозможной сдачу территорий или торговлю землей».

По информации западных СМИ Путин во время переговоров с Трампом на Аляске потребовал вывода украинских войск из Донецкой и Луганской областей. В обмен на это Россия заморозит линию фронта в Запорожской и Херсонской областях. По информации FT, Путин дал понять, что отказ Украины от Донбасса является одним из его центральных требований, в случае выполнения которого он согласится заморозить оставшуюся часть линии фронта.

Читайте также

Что произошло на переговорах Путина с Трампом? И кто выиграл? Александр Баунов анализирует встречу на Аляске и объясняет, чего ждать дальше

