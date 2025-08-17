Война Тысяча двести семьдесят первый день. Макрон, Мерц, Мелони и другие европейские лидеры поедут с Зеленским на встречу с Трампом в Вашингтоне. Они опасаются повторения ссоры президентов, пишет Politico

Andrew Kravchenko / Bloomberg / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Кто присоединится к переговорам Зеленского и Трампа в Белом доме

Теплая встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске встревожила европейских лидеров, они опасаются, что Владимиру Зеленскому 18 августа в Вашингтоне не окажут столь же «дружелюбного приема», пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Европейские лидеры решили отправить на переговоры в Белый дом президента Финляндии Александра Стубба — «одного из любимых собеседников Трампа». Предполагается, что Стубб поможет избежать возможных конфликтов между президентами Украины и США, а также убедит Трампа включить Европу в дальнейшие переговоры по прекращению войны в Украине. Вскоре после публикации Politico офис президента Финляндии подтвердил, что Стубб поедет в Вашингтон.

Европейские союзники Украины хотят избежать повторения провала, произошедшего в феврале в Белом доме, когда Зеленский и Трамп публично поссорились во время встречи в Овальном кабинете. Сейчас они пытаются не допустить «ловушки», которая могла бы разрушить «хрупкое доверие» между президентами. В связи с этим ко встрече присоединится и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который «поддерживает тесные отношения с Трампом».

Свое участие во встрече в Белом доме официально подтвердили канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — последняя заявила, что примет участие во встрече с Трампом по просьбе Зеленского. По информации Sky News, на переговоры в Белый дом также отправится премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

После переговоров с Путиным на Аляске Дональд Трамп в разговоре с европейскими лидерами и Зеленским призвал их перестать требовать немедленного прекращения огня со стороны Москвы. Он заявил, что согласен с президентом РФ: двум воюющим странам необходимо договариваться о мирном договоре, а не о перемириях, «которые часто не соблюдаются».

За последующие после переговоров двое суток западные СМИ со ссылкой на источники рассказали, какие требования выдвинул Путин во время саммита с Трампом. Среди них — вывод украинских войск с территории Донецкой и Луганской областей. В ответ Путин готов заморозить оставшуюся часть линии фронта (что оставит под контролем России захваченные ею части Херсонской и Запорожской областей), а также, как говорят источники Reuters, вернуть Украине контроль над оккупированными частями Сумской и Харьковской областей. По информации агентства, Зеленский во время телефонного разговора с Трампом и европейскими лидерами отказался выводить войска из Донбасса. Financial Times утверждает, что несмотря на отказ передать России Донбасс, Зеленский «открыт для обсуждения территориального вопроса» с Трампом.

Кроме того, Путин требует признания аннексированного Крыма российским, снятия части санкций, предоставления русскому языку в Украине статуса официального, а также не препятствовать работе Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

По информации Axios и CNN, если переговоры с Зеленским пройдут удачно, Трамп хочет провести трехсторонний саммит с участием президента России и Украины уже в пятницу, 22 августа.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Елена (Бахмут). Когда это все началось, у меня не укладывалось в голове, что такое возможно, что Россия придет нас убивать и разрушать все вокруг. Я из смешанной русско-украинской семьи. Родители всегда жили дружно, разговаривали на обоих языках и считали это нормальным. Наверное, счастье, что они этого уже не видят. Я, русскоязычный житель Донбасса, была лишена «освободителями» всего: дома, квартиры, работы, спокойной старости и даже могил родителей.

Теперь вместо моего красивого и цветущего города мертвые руины. Там нет людей, там нет жизни. Я уехала за границу, и огромное спасибо той небольшой европейской стране, которая нас приняла, обеспечила всем необходимым, людям, которые хорошо к нам относятся. Но обидно скитаться на седьмом десятке лет, остаться без надежды, без будущего. И что сейчас предлагает «освободитель» — отдайте мне то, что я безуспешно пытаюсь завоевать 1270 дней, а я не стану забирать то, что и так 1270 дней забрать не могу. Он понимает, что там еще остались большие города, которые им не достанутся, если за несчастный Часов Яр, в котором было девять тысяч человек населения, воевали полтора года. И трагедия сотен тысяч людей не волнует тех, кто якобы «борется за мир».

