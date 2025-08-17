Reuters: Путин на встрече с Трампом потребовал снять часть санкций и признать Крым российским. Москва готова вернуть Украине оккупированные части Сумской и Харьковской областей

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Дональдом Трампом на Аляске заявил, что Москва требует признания аннексированного Крыма российской территорией. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники.

Агентство отмечает, что остается неясным, кто именно должен признать Крым российским — только США или все страны Запада и Украина.

По словам собеседников Reuters, Путин также требует снятия хотя бы части санкций с России. О каких именно санкциях — американских или европейских — идет речь, источники не уточнили.

Reuters вслед за другими западными СМИ также сообщило, что Путин требует вывода украинских войск с территории Донецкой и Луганской областей, а в обмен на это Россия заморозит линию фронта в Запорожской и Херсонской областях. При этом источники агентства утверждают, что президент РФ готов вернуть Украине оккупированные российскими войсками территории в северной части Сумской области и северо-восточной части Харьковской области.

Согласно данным украинского проекта DeepState, на которые ссылается Reuters, Россия удерживает участки Сумской и Харьковской областей общей площадью около 440 квадратных километров. Украина контролирует около 6600 квадратных километров территории Донбасса.

Кроме того, Путин на саммите с Трампом заявил, что Россия требует предоставления статуса официального русскому языку в Украине. Власти Украины также должны разрешить свободную деятельность Русской православной церкви (УПЦ Московского патриархата) в стране.

О том, что Путин во время переговоров с Трампом потребовал вывода украинских войск из Донецкой и Луганской областей, писали 16 августа Bloomberg, Financial Times и другие западные СМИ. По информации FT, Путин дал понять, что отказ Украины от Донбасса является одним из его центральных требований, в случае выполнения которого он согласится заморозить оставшуюся часть линии фронта.

Reuters сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с Дональдом Трампом и европейскими лидерами отказался выводить войска из Донбасса.

После встречи на Аляске прошли сутки. Официальной информации все еще почти нет — но СМИ, кажется, узнали главное Путин, похоже, готов на гарантии безопасности Киеву, но хочет Донбасс целиком. Зеленский не согласен

После встречи на Аляске прошли сутки. Официальной информации все еще почти нет — но СМИ, кажется, узнали главное Путин, похоже, готов на гарантии безопасности Киеву, но хочет Донбасс целиком. Зеленский не согласен