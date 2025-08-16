Дональд Трамп и Владимир Путин на военной базе в Анкоридже на Аляске. 15 августа 2025 года Andrew Harnik / Getty Images

Владимир Путин требует от Украины вывода войск с Донбасса. По данным источников Bloomberg, об этом президент США Дональд Трамп после переговоров с Путиным рассказал в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Как следует из публикации, речь идет о Донецкой и Луганской областях; Россия якобы передачи себе тех частей Запорожской и Херсонской областей, которые не контролирует.

По данным четырех источников Financial Times, в ходе переговоров Путин дал понять, что отказ Украины от Донбасса является одним из его центральных требований, в случае выполнения которого он согласится заморозить оставшуюся часть линии фронта (что оставит под контролем России захваченные ею части Херсонской и Запорожской областей).

При этом Путин, по словам источников FT, дал понять, что не отказывается и от требования устранить «изначальные», по его словам, причины конфликта — в том числе вопрос расширения НАТО на восток.

Дональд Трамп после переговоров заявил в интервью Fox News, что «теперь все зависит от президента Зеленского». Публично о содержании предполагаемой сделки американский президент не рассказал, но, вероятно, речь идет именно о возможных территориальных уступках со стороны Украины — по данным FT, на созвоне с Зеленским и европейскими лидерами Трамп подчеркнул, что Украина должна сама решать, что делать со своей территорией.

После недавней встречи Путина с посланником Трампа Стивеном Уиткоффом Зеленский говорил, что «дарить свою землю оккупанту украинцы не будут». В своих заявлениях после переговоров в Анкоридже Зеленский этой темы не коснулся. Однако, по данным источника Reuters, в телефонном разговоре с Трампом Зеленский отверг предложение заморозить линию фронта в обмен на сдачу Донбасса.

Во время созвона с Зеленским и европейскими лидерами Трамп призвал их перестать требовать немедленного прекращения огня со стороны Москвы, пишет FT. До встречи с Путиным Трамп сам заявлял, что не будет удовлетворен, если переговоры не приведут к прекращению огня, и даже обещал в этом случае «очень серьезные последствия». Однако после саммита заявил, что согласен с Путиным по поводу необходимости договариваться о мирном договоре, а не о перемирии, «которые часто не соблюдаются».

По мнению журналистки CNN Клэр Себастиан, перемена в риторике Трампа на руку Путину, так как позволяет ему вести переговорный процесс, не останавливая боевых действий. Правомочность этой оценки косвенно подтверждают и слова бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, назвавшего «важным» результатом саммита то, что «переговоры возможны без предварительных условий и одновременно с продолжением ».

Читайте также

«Удачный день и бесценный подарок для Путина» Что пишет мировая пресса о саммите на Аляске, который едва ли приблизил окончание войны

Читайте также

«Удачный день и бесценный подарок для Путина» Что пишет мировая пресса о саммите на Аляске, который едва ли приблизил окончание войны

США готовы вместе с другими странами Запада дать Украине гарантии безопасности, рассказали европейские лидеры после разговора с Трампом. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала тему гарантий «самой интересной новостью» переговоров в Анкоридже. По ее словам, речь идет о гарантиях, «вдохновленных» договора об образовании НАТО.

«Отправная точка этого предложения — формулировка условий статьи о коллективной безопасности, которая позволит Украине воспользоваться поддержкой всех своих партнеров, в том числе США, готовых активизироваться в случае новой атаки», — рассказала Мелони. По словам неназванного европейского чиновника, поговорившего с CNN, НАТО как организация в гарантиях участвовать не будет.

Обсуждал ли прямо Трамп с Путиным намерение Запада дать Украине подобные гарантии, из слов Мелони неясно, однако на пресс-конференции в Анкоридже Путин заявил, что «согласен с президентом Трампом… что, безусловно, должна быть обеспечена и безопасность Украины», и что Россия «готова над этим работать». Agence France-Presse со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что идея «гарантий по типу пятой статьи, но без НАТО», предложенная США, «предположительно, была согласована с Путиным». Аналогичную информацию привел анонимный собеседник «Украинской правды».

Читайте также

Как политики по всему миру оценивают результаты встречи Путина и Трампа Спойлер: в основном — без воодушевления

Читайте также

Как политики по всему миру оценивают результаты встречи Путина и Трампа Спойлер: в основном — без воодушевления

Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне 18 августа. Будет ли трехсторонняя встреча лидеров Украины, России и США, неясно. Утром в субботу украинский президент заявил, что поддерживает проведение такой встречи; Трамп, по словам неназванного европейского чиновника, покинул саммит в Анкоридже в уверенности, что Путин согласен на трехсторонние переговоры, пишет CNN. При этом помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что тема проведения такой встречи на переговорах в Анкоридже не затрагивалась.

На встречу Трампа с Зеленским 18 августа приглашены также европейские лидеры, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Зеленский днем в субботу заявил, что ожидает от России попыток в ближайшие дни «усилить давление и удары против украинских позиций», чтобы создать «более выгодные политические обстоятельства» для переговоров. По его утверждению, украинские военные «вторые сутки подряд» добиваются успехов на «некоторых сложнейших участках в Донецкой области — в направлении Доброполья и Покровска». В середине августа появились данные о прорыве украинской обороны российской армией к северо-востоку от Покровска; по оценке отдела «Разбор» «Медузы», прорыв является «локальным вклинением относительно небольших российских сил». Подробнее об этом читайте здесь.

Читайте также

«Путин восстановил отношение к России как к великой державе. Требования Киева даже не обсуждались» Как Кремль требует от пропаганды говорить об итогах встречи на Аляске

Читайте также

«Путин восстановил отношение к России как к великой державе. Требования Киева даже не обсуждались» Как Кремль требует от пропаганды говорить об итогах встречи на Аляске