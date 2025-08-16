Президент США Дональд Трамп по завершении переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным дал интервью телеканалу Fox News, в котором заявил, что стороны «довольно близки к сделке» и теперь на нее должна согласиться Украина.

«Теперь все действительно зависит от президента Зеленского, чтобы дело было доведено до конца. Европейские страны тоже должны быть немного вовлечены, но это зависит от Зеленского», — сказал Трамп.

Трамп, как и непосредственно после встречи, не уточнил, в чем именно заключается суть предполагаемой сделки. Когда ведущий спросил, корректно ли, что она включает в себя «обмен территориями» и гарантии безопасности для Украины, не связанные с НАТО, президент США ответил утвердительно.

Трамп также отметил, что с учетом переговоров ему сейчас «не нужно думать» о новых санкциях. «Возможно, мне придется подумать об этом через две или три недели, но не прямо сейчас», — сказал он.

После встречи на Аляске Путин и Трамп зачитали лишь краткие заявления для прессы — они заявили о «прогрессе», но не конкретизировали, в чем он заключается. Отвечать на вопросы журналистов они не стали.

Переговоры продолжались почти три часа. Предполагалось, что они продолжатся в расширенном формате на рабочем обеде, но он был отменен.