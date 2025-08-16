Владимир Путин. Переговоры прошли в конструктивной атмосфере. Наши страны — близкие соседи. Когда я вышел из самолета, я так и сказал: «Добрый день, дорогой сосед!» Происходящее на Украине для нас — это трагедия и боль. Мы всегда считали украинский народ братским. Для устойчивого урегулирования нужно устранить первопричины конфликта. Безусловно, должна быть обеспечена безопасность Украины, мы готовы над этим работать. Надеемся, Киев и Европа не будут устраивать провокаций, чтобы сорвать намечающийся прогресс. Наше партнерство с США имеет потенциал. Трамп понимает, что у России есть свои национальные интересы. Он говорит, что если бы был президентом, война бы не началась — и я с ним согласен.

Дональд Трамп. Мы не смогли найти полного понимания. Пока сделки нет. Я буду созваниваться с европейскими лидерами, проинформирую Зеленского. Мы с нетерпением ожидаем сотрудничества с российским бизнесом. Мы хотим закончить конфликт как можно быстрее. Мы добились существенного прогресса. Пока мы не достигли урегулирования, но мы благодарны Путину и его команде. Тысячи людей погибают каждую неделю, Путин хотел бы завершить этот конфликт — так же, как и я. (Путину:) Я надеюсь снова вскоре увидеться с вами.

Это пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске. Полностью ее можно посмотреть здесь.

Фото на обложке: Jae C. Hong / AP / Scanpix / LETA