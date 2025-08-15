Саммит на Аляске. Тысяча двести шестьдесят девятый день войны Онлайн «Медузы»
Вечером пятницы Дональд Трамп и Владимир Путин проведут первую личную встречу после начала полномасштабного вторжения в Украину. Они встречаются на Аляске, чтобы обсудить российско-украинскую войну. Представителей Украины на этом саммите не будет, но Трамп надеется вскоре организовать и трехстороннюю встречу — если нынешние переговоры пройдут хорошо.
Где: военная база Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже
Во сколько: встреча начнется в 22:00 мск (версия Белого дома) или 22:30 мск (версия Кремля)
Кто будет:
🇷🇺 Владимир Путин, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Андрей Белоусов, Антон Силуанов, Кирилл Дмитриев
🇺🇸 Дональд Трамп, Стивен Уиткофф, Говард Лютник, Джон Рэтклифф, Скотт Бессент
К американской делегации присоединился Пит Хегсет
Министр обороны США, имя которого отсутствовало в исходном списке американской делегации, тоже летит в Анкоридж — но отдельно от Трампа.
CNN также подчеркивает, что в делегации не будет спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлогга — судя по всему, чтобы не злить российскую сторону. «Келлогга <…> российская сторона считает симпатизирующим Украине, из-за чего его присутствие на встрече было бы „контрпродуктивным“», — объяснил источник CNN.
Чуть раньше мы писали, что самолет Путина сядет в аэропорту Анкориджа, но, судя по всему, посадка произойдет прямиком на авиабазу. Не полюбуется чучелами медведей, получается.
«Аляска разонравилась полностью», — жалуется корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников в телеграм-канале издания на «мучительно долгий» путь на американскую военную базу для журналистов. Пассажиров автобусов тщательно досматривали, а что самое возмутительное — американских журналистов, которые прошли проверку последними, пустили в пресс-центр первыми.
У кремлевского пула с поездкой на Аляску вообще не задалось. Сначала их накормили на самолете котлетами по-киевски (о чем рассказала пропагандистка Маргарита Симоньян), потом — поселили на раскладушках в спортивной арене. Позвонить домой тоже оказалось непросто: роуминг не работал из-за санкций, да и звонки на родину через Wi-Fi осложнились борьбой Роскомнадзора с телеграмом и вотсапом.
«Когда лидеры двух стран соберутся в Анкоридже, их ждет хорошая погода», — пишет CNN. Под хорошей летней погодой на Аляске подразумевается +17 градусов Цельсия.
Но кому точно будет жарко, несмотря на погоду, — это представителям спецслужб двух стран, которые будут делать все, что в их силах, чтобы предотвратить шпионаж с противоположной стороны. «Между спецслужбами [двух стран] — ноль доверия», — говорит собеседник CNN, участвовавший в операциях по обеспечению безопасности подобных мероприятий в прошлом. Ожидается, что люди с российской стороны возьмут с собой временные телефоны и компьютеры, которые позже можно будет утилизировать.
Где Путин?
Больше двухсот тысяч человек знают, что он прямо сейчас подлетает к Анкориджу. Это самый отслеживаемый самолет на сервисе Flightradar24 на текущий момент.
Перенесемся в 2025-й. В ближайший час самолет, на котором летит Владимир Путин, должен приземлиться в аэропорту Анкориджа. И там его встретят… медведи. К счастью (или сожалению?), не живые.
В самом городе медведей тоже немало. В самом разном формате. Смотрите сами:
А ниже — фото с еще одной встречи двух президентов. Тоже 2018 год, но уже во Франции во время памятной церемонии по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.
Тогда Путин говорил, что встреча прошла «хорошо», а Белый дом отмечал, что лидеры стран (кроме Трампа и Путина там были Эммануэль Макрон и Ангела Меркель) обсудили широкий набор тем, включая договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).
Через несколько месяцев тот договор прекратил свое существование, а еще чуть позже Россия ввела в одностороннем порядке мораторий на развертывание таких ракет. Недавно этот мораторий был снят.
До начала встречи еще как минимум два часа, поэтому пока можно вспомнить, как прошла одна из предыдущих их встреч — в 2018 году в Хельсинки.
«Медуза» тогда писала со ссылкой на западные СМИ и политиков, что Трамп встречу провалил, стушевался перед Путиным и опозорился. Одна цитата из The New York Times чего стоит: «Посадите его [Трампа] напротив господина Путина или другого диктатора — и он становится пластилиновым».
Посмотрим, изменился ли Трамп за семь лет!
Здравствуйте! Сегодня мы будем следить за переговорами Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Это будет прямая текстовая трансляция — в таком же формате «Медуза» следила за событиями в ходе российско-украинской войны в первые три годы конфликта, пока не перешла на формат хроник.
Сами переговоры должны начаться в 22:30 мск с личной встречи президентов, утверждал помощник Путина Юрий Ушаков. Затем будет «рабочий завтрак» делегаций — от каждой стороны, помимо глав государств, будут по пять человек: это министры и спецпредставители.
Сейчас в Анкоридже восемь утра, на улице +11 градусов.