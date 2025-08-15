Саммит на Аляске. Тысяча двести шестьдесят девятый день войны Онлайн «Медузы»

Перейти к материалам
Вечером пятницы Дональд Трамп и Владимир Путин проведут первую личную встречу после начала полномасштабного вторжения в Украину. Они встречаются на Аляске, чтобы обсудить российско-украинскую войну. Представителей Украины на этом саммите не будет, но Трамп надеется вскоре организовать и трехстороннюю встречу — если нынешние переговоры пройдут хорошо.

Где: военная база Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже

Во сколько: встреча начнется в 22:00 мск (версия Белого дома) или 22:30 мск (версия Кремля)

Кто будет:

🇷🇺 Владимир Путин, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Андрей Белоусов, Антон Силуанов, Кирилл Дмитриев

🇺🇸 Дональд Трамп, Стивен Уиткофф, Говард Лютник, Джон Рэтклифф, Скотт Бессент

«Медуза» внимательно следит за переговорами на Аляске. Мы и дальше продолжим освещать для вас самые важные события — но нам нужна помощь. Спасибо!

К американской делегации присоединился Пит Хегсет

Министр обороны США, имя которого отсутствовало в исходном списке американской делегации, тоже летит в Анкоридж — но отдельно от Трампа.

CNN также подчеркивает, что в делегации не будет спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлогга — судя по всему, чтобы не злить российскую сторону. «Келлогга <…> российская сторона считает симпатизирующим Украине, из-за чего его присутствие на встрече было бы „контрпродуктивным“», — объяснил источник CNN.

Чуть раньше мы писали, что самолет Путина сядет в аэропорту Анкориджа, но, судя по всему, посадка произойдет прямиком на авиабазу. Не полюбуется чучелами медведей, получается.

«Аляска разонравилась полностью», — жалуется корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников в телеграм-канале издания на «мучительно долгий» путь на американскую военную базу для журналистов. Пассажиров автобусов тщательно досматривали, а что самое возмутительное — американских журналистов, которые прошли проверку последними, пустили в пресс-центр первыми.

У кремлевского пула с поездкой на Аляску вообще не задалось. Сначала их накормили на самолете котлетами по-киевски (о чем рассказала пропагандистка Маргарита Симоньян), потом — поселили на раскладушках в спортивной арене. Позвонить домой тоже оказалось непросто: роуминг не работал из-за санкций, да и звонки на родину через Wi-Fi осложнились борьбой Роскомнадзора с телеграмом и вотсапом.

«Когда лидеры двух стран соберутся в Анкоридже, их ждет хорошая погода», — пишет CNN. Под хорошей летней погодой на Аляске подразумевается +17 градусов Цельсия.

Но кому точно будет жарко, несмотря на погоду, — это представителям спецслужб двух стран, которые будут делать все, что в их силах, чтобы предотвратить шпионаж с противоположной стороны. «Между спецслужбами [двух стран] — ноль доверия», — говорит собеседник CNN, участвовавший в операциях по обеспечению безопасности подобных мероприятий в прошлом. Ожидается, что люди с российской стороны возьмут с собой временные телефоны и компьютеры, которые позже можно будет утилизировать.

Где Путин?

Больше двухсот тысяч человек знают, что он прямо сейчас подлетает к Анкориджу. Это самый отслеживаемый самолет на сервисе Flightradar24 на текущий момент.

Перенесемся в 2025-й. В ближайший час самолет, на котором летит Владимир Путин, должен приземлиться в аэропорту Анкориджа. И там его встретят… медведи. К счастью (или сожалению?), не живые.

Чучела зверей в аэропорту Анкориджа
Иван Пильщиков / ТАСС / ZUMA Press / Scanpix / LETA
И это тоже в аэропорту
Wu Xiaoling / Xinhua / ZUMA Press / Scanpix / LETA

В самом городе медведей тоже немало. В самом разном формате. Смотрите сами:

Wu Xiaoling / Xinhua / ZUMA Press / Scanpix / LETA
Wu Xiaoling / Xinhua / SIPA / Scanpix / LETA
Wu Xiaoling / Xinhua / SIPA / Scanpix / LETA
Иван Пильщиков / ТАСС / Profimedia
Al Drago / Bloomberg / Getty Images

А ниже — фото с еще одной встречи двух президентов. Тоже 2018 год, но уже во Франции во время памятной церемонии по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Тогда Путин говорил, что встреча прошла «хорошо», а Белый дом отмечал, что лидеры стран (кроме Трампа и Путина там были Эммануэль Макрон и Ангела Меркель) обсудили широкий набор тем, включая договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).

Через несколько месяцев тот договор прекратил свое существование, а еще чуть позже Россия ввела в одностороннем порядке мораторий на развертывание таких ракет. Недавно этот мораторий был снят.

Guido Bergmann / Bundesregierung / Getty Images

До начала встречи еще как минимум два часа, поэтому пока можно вспомнить, как прошла одна из предыдущих их встреч — в 2018 году в Хельсинки.

«Медуза» тогда писала со ссылкой на западные СМИ и политиков, что Трамп встречу провалил, стушевался перед Путиным и опозорился. Одна цитата из The New York Times чего стоит: «Посадите его [Трампа] напротив господина Путина или другого диктатора — и он становится пластилиновым».

Посмотрим, изменился ли Трамп за семь лет!

Здравствуйте! Сегодня мы будем следить за переговорами Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Это будет прямая текстовая трансляция — в таком же формате «Медуза» следила за событиями в ходе российско-украинской войны в первые три годы конфликта, пока не перешла на формат хроник.

Сами переговоры должны начаться в 22:30 мск с личной встречи президентов, утверждал помощник Путина Юрий Ушаков. Затем будет «рабочий завтрак» делегаций — от каждой стороны, помимо глав государств, будут по пять человек: это министры и спецпредставители.

Сейчас в Анкоридже восемь утра, на улице +11 градусов.