новости

Саммит на Аляске. Тысяча двести шестьдесят девятый день войны Онлайн «Медузы»

Прямой эфир

Вечером пятницы Дональд Трамп и Владимир Путин проведут первую личную встречу после начала полномасштабного вторжения в Украину. Они встречаются на Аляске, чтобы обсудить российско-украинскую войну. Представителей Украины на этом саммите не будет, но Трамп надеется вскоре организовать и трехстороннюю встречу — если нынешние переговоры пройдут хорошо.

Где: военная база Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже

Во сколько: встреча начнется в 22:00 мск (версия Белого дома) или 22:30 мск (версия Кремля)

Кто будет:

🇷🇺 Владимир Путин, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Андрей Белоусов, Антон Силуанов, Кирилл Дмитриев

🇺🇸 Дональд Трамп, Стивен Уиткофф, Говард Лютник, Джон Рэтклифф, Скотт Бессент