Путин и Трамп почти три часа вели переговоры в Анкоридже. Судя по всему, они ни о чем не договорились. Главное

Andrew Harnik / Getty Images

На Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон прошла встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Это была их первая личная встреча с 2019 года, первая встреча Путина с президентом США с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину (летом 2021 года он встречался с Джо Байденом) и первая поездка Путина в Соединенные Штаты с 2015 года.

Встреча продолжалась более двух с половиной часов. Первоначально предполагалось, что президенты поговорят один на один (в присутствии переводчиков), однако незадолго до начала формат был изменен — вместе с Путиным и Трампом в переговорах участвовали главы внешнеполитических ведомств Марко Рубио и Сергей Лавров, а также спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Судя по всему, никаких серьезных договоренностей достичь не удалось. После переговоров Путин и Трамп вышли к прессе и зачитали свои заявления — президент РФ говорил около восьми минут, президент США — меньше четырех.

Путин поблагодарил Трампа за гостеприимство, повторил свои заявления о необходимости «устранить первопричины конфликта» в Украине и заявил, что если бы Трамп был президентом в 2022 году, война бы не началась.

Трамп, в свою очередь, сказал, что «сделки пока нет», но при этом стороны «добились существенного прогресса» и вновь выразил уверенность, что Путин хочет завершить войну. Президент США заявил, что вскоре снова надеется увидеться с Путиным, на что тот по-английски спросил: . Затем президенты покинули зал, не став отвечать на вопросы журналистов.

Программа саммита была сокращена. Первоначально после встречи президентов должен был пройти рабочий обед в расширенном формате (по пять человек), однако его отменили. Сразу после пресс-конференции Путин отправился возлагать цветы на могилы советских летчиков, похороненных на базе Элмендорф-Ричардсон и встретился с Архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексеем. Вскоре после этого его самолет вылетел обратно в Россию.

