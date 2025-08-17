Axios и CNN: Трамп планирует провести встречу с Путиным и Зеленским уже 22 августа

Президент США Дональд Трамп планирует провести трехстороннюю встречу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским уже в пятницу, 22 августа, сообщило издание Axios со ссылкой на два источника.

Такую дату американский президент назвал во время разговора с европейскими лидерами и президентом Украины после переговоров с Владимиром Путиным.

Источник CNN также сообщил, что Трамп хочет провести саммит с Путиным и Зеленским 22 августа. Организация встречи начнется в том случае, если переговоры Зеленского и Трампа в Вашингтоне 18 августа пройдут успешно, уточнил собеседник телеканала.

15 августа на Аляске прошли переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Основной темой встречи было завершение российско-украинской войны.

По информации западных СМИ, Путин заявил на встрече, что требует от Украины вывода войск из Донецкой и Луганской областей. В обмен на это он готов заморозить оставшуюся часть линии фронта.

Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне 18 августа. Украинский президент говорил, что поддерживает проведение трехсторонней встречи с Трампом и Путиным.

