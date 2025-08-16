Война Тысяча двести семидесятый день. Путин и Трамп, возможно, согласовали гарантии безопасности Украины. Они могут быть аналогичны тем, которые имеют члены НАТО (но без вступления в альянс)

Белозерское, Донецкая область. Последствия атаки российского дрона. 10 августа 2025 года Oleksandr Ratushniak / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Онлайн предыдущего дня можно прочитать тут.

Трамп и Путин, возможно, договорились по гарантиям безопасности для Украины

Накануне на Аляске состоялась встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Переговоры продолжались почти три часа, после чего президенты сделали лишь короткие заявления для прессы, отказавшись отвечать на вопросы журналистов. Из заявлений было неясно, удалось ли сторонам договориться хоть о чем-то.

Все подробности о прошедших переговорах:

Позже Трамп в интервью Fox News заявил, что стороны «довольно близки к сделке» и «теперь все зависит от президента Зеленского».

Сегодня в СМИ начали появляться первые утечки по поводу содержания переговоров. Bloomberg написал, что Трамп, который созвонился с Зеленским и европейскими лидерами вскоре после переговоров, сказал украинскому президенту, что Путин в обмен на прекращение огня требует полного вывода украинских войск из Донбасса.

CNN со ссылкой на анонимного европейского чиновника сообщил, что в ходе разговора обсуждались гарантии безопасности для Украины по типу устава НАТО о коллективной безопасности. По данным источника телеканала, НАТО как организация не будет участвовать в этих гарантиях, их могут предоставить страны Европы или США.

Agence France-Press со ссылкой на дипломатический источник, в свою очередь, сообщило, что идея «гарантий по типу пятой статьи, но без НАТО», предложенная США, «предположительно, была согласована с Путиным». Аналогичную информацию привел анонимный собеседник «Украинской правды».

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, участвовавшая в телефонном разговоре с Трампом, позже подтвердила, что президент США говорил о гарантиях безопасности по аналогии с пятой статьей устава НАТО, которые «позволили бы Украине воспользоваться поддержкой всех партнеров, включая США, в случае повторного нападения». Мелони не уточнила, согласился ли на это предложение Путин.

Президент РФ в своей речи после переговоров отдельно упоминал вопрос гарантий, подчеркнув, что Москва согласна с тем, что «должна быть обеспечена и безопасность Украины». «Конечно, мы готовы над этим работать», — сказал он.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Таня (Финляндия). Я родом из Донецкой области. Когда началась война, пришлось уехать. Сначала думала о Польше, но друзья убедили, что безопаснее и надежнее будет ехать транзитом через Россию в Финляндию. Так я и оказалась здесь. Но теперь ощущаю, что застряла в каком-то лимбе — ни дома, ни по-настоящему здесь.

Жизнь в Финляндии оказалась куда сложнее, чем я представляла. Особенно тяжело тем, у кого нет родных или друзей: поддержки почти нет, а страна сама проходит через период пересмотра миграционной политики, и это чувствуется ежедневно. Для местных мы — чужие, которых они не звали, и на их отношение сильно влияют собственные экономические трудности. Тем не менее я благодарна, что выбрала именно Финляндию, ведь, судя по рассказам, в Польше украинцам приходится еще тяжелее.

Вчерашние переговоры я изначально не воспринимала как судьбоносные, но все же надеялась хотя бы на намек на понимание, как и когда может закончиться война. Увы, вместо этого снова прозвучали лишь общие слова, которые мы слышим уже не первый раз.

Мысли о доме не оставляют меня. Я очень хочу вернуться, но боюсь, что это может оказаться невозможным. Сейчас уже кажется, что либо Россия окончательно заберет Донецкую область, либо США продавят идею «обмена территориями». В любом случае это уже будет не мой дом, потому что я не готова жить на оккупированной земле. Страшно застрять в лимбе навсегда…

Поделитесь вашими мыслями о войне

