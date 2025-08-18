Трамп: Зеленский может закончить войну немедленно. Зеленский: войну должна закончить Россия

Президент США Дональд Трамп перед приездом Владимира Зеленского в Вашингтон заявил, что украинский президент может завершить войну с Россией «практически немедленно».

«Президент Украины Зеленский может завершить войну с Россией почти немедленно, если захочет, или же может продолжить воевать. Вспомните, с чего все началось. Никакого возвращения Крыма, отданного Обамой (12 лет назад, без единого выстрела!), и никакого ВСТУПЛЕНИЯ УКРАИНЫ В НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются!!!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Пост Трампа появился в тот момент, когда Зеленский прилетел в Вашингтон на переговоры с ним.

Трамп также написал, что 18 августа в Белом доме будет «важный день».

«Никогда еще так много европейских лидеров не собиралось одновременно. Для меня большая честь принимать их у себя!!!» — отметил президент США.

Обновление. Зеленский, приехав в Вашингтон, написал в своем телеграм-канале, что благодарен президенту США за приглашение, и отметил, что и он, и Трамп, и европейские лидеры хотят «быстро и надежно» завершить войну. По его словам, мир должен быть «долгосрочным». «Не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока — часть Донбасса, а Путин использовал это просто как плацдарм для нового нападения. Или когда Украине дали якобы „гарантии безопасности“ в 1994 году, но это не сработало. Конечно, не стоило отдавать Крым тогда так же, как после 2022 года украинцы не отдали Киев, Одессу, Харьков. <…> Россия должна закончить эту войну, которую сама же и начала», — написал Зеленский.

18 августа в Белом доме пройдут переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа. В них также будут участвовать европейские лидеры — канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорда Мелони и другие.

Как писали западные СМИ, президент РФ Владимир Путин во время переговоров с Трампом на Аляске потребовал в том числе вывода украинских войск из Донецкой и Луганской областей, а также признание Крыма российским.

