Agence France-Presse: Путин предложил встретиться с Зеленским в Москве. Президент Украины отказался
Президент РФ Владимир Путин предложил провести его встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве. Об этом пишет Agence France-Presse со ссылкой на источники.
Предложение, по данным агентства, было сделано во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 18 августа — во время встречи Трампа, Зеленского и европейских лидеров в Белом доме.
Зеленский, по данным источников AFP, отказался от предложения поехать в Москву.
Трамп после переговоров с Зеленским и звонка Путину заявил, что уже начал подготовку к их встрече.
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что встреча могла бы пройти в Женеве. Швейцария, которая является членом Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Путина, официально заявила о готовности предоставить ему иммунитет на время поездки. Среди других возможных мест встречи западные СМИ называли Рим и Будапешт.
Официально РФ не подтверждала согласие Путина на встречу с Зеленским. Помощник президента Юрий Ушаков лишь заявил, что Путин и Трамп обсудили идею «повышения уровня» двусторонних переговоров России и Украины.