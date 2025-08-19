Reuters: встреча Путина и Зеленского может пройти в Венгрии. Макрон предложил провести переговоры в Женеве

Переговоры президентов Украины и России, подготовку которых анонсировал Белый дом, могут пройти в Венгрии. Об этом сообщил Reuters высокопоставленный источник в администрации президента США.

Подробности он раскрывать не стал, добавив лишь, что власти РФ пока официально не объявили, что согласны на такую встречу.

Обновление: Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью каналу LCI сказал, что выступает за выбор швейцарской Женевы в качестве места переговоров Путина и Зеленского. «Это будет [принимать] нейтральная страна, возможно, Швейцария — я продвигаю Женеву — или другая страна», — сказал он (цитата по Euractiv).

Президент США Дональд Трамп 18 августа после встречи с президентом Украины и европейскими союзниками объявил о подготовке личной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, который принимал участие в переговорах в Белом доме, сообщил, что встречу Путина и Зеленского планируется провести в ближайшие две недели.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает за продолжение сотрудничества с Россией и против военной помощи Украине. Орбан приезжал в Москву и встречался с Путиным, он также посещал Киев и проводил переговоры с Зеленским.

