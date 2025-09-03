Война Тысяча двести восемьдесят восьмой день. Путин поблагодарил Ким Чен Ына за участие КНДР «в борьбе с неонацизмом» в Курской области

Александр Казаков / ТАСС / Profimedia

Путин встретился с Ким Чен Ыном в Пекине

Президент России Владимир Путин в последний день своего визита в Китай провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

В открытой части встречи Путин поблагодарил Кима за то, что северокорейские военные «мужественно и героически» сражались с ВСУ в Курской области. «Я хочу вас от имени российского народа поблагодарить за это участие в совместной борьбе с современным неонацизмом», — сказал Путин.

Ким Чен Ын в ответ заявил, что КНДР обязательно окажет помощь России, если это будет необходимо. «Мы будем считать это братским долгом», — заверил он.

Переговоры продолжались 2,5 часа. Российское госагентство ТАСС отмечает, что это дольше, чем все остальные переговоры Путина с другими лидерами, прошедшими в Китае за четыре дня, за исключением его встречи с Си Цзиньпином.

До двусторонней встречи Путин и Ким вместе с Си присутствовали на военном параде в честь 80-летия завершения Второй мировой войны.

Осенью 2024 года Северная Корея отправила в Россию до 15 тысяч военнослужащих для участия в боевых действиях на стороне российской армии. В основном, солдаты из КНДР сражались в Курской области, часть которой на тот момент была оккупирована ВСУ. По оценкам западных разведок, общие потери корейцев убитыми и ранеными превысили пять тысяч человек.

В Москве долгое время не признавали (но и не отрицали) участие северокорейцев в войне. ВСУ впервые удалось захватить в плен и допросить военных из КНДР в январе 2025-го. По словам пленных, они думали, что принимают участие в учениях. Кроме того, им внушали, что они будут сражаться с «южнокорейскими солдатами, помогающими Украине».

В августе Ким Чен Ын лично принял в Пхеньяне и наградил нескольких командиров, участвовавших в боях в Курской области. The Wall Street Journal писал, что возвращение командиров в Северную Корею свидетельствует о том, что войска КНДР, вероятно, больше не будут принимать участия в войне. Как отмечало издание, отправка северокорейских военных на территорию Украины могла бы стать «дипломатической проблемой» — в отличие от Курской области, где формально они помогали России в освобождении ее международно признанной территории в рамках договора о взаимопомощи.

В июне секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу по итогам своего визита в Пхеньян заявил, что КНДР отправит в Курскую область еще шесть тысяч человек для помощи в восстановлении деоккупированной территории. В их число войдут тысяча саперов, которые займутся разминированием, а также пять тысяч военных строителей, которые будут восстанавливать разрушенные инфраструктурные объекты.

Анонимная читательница (Россия). Кажется, я уже прошла все стадии, которые можно было придумать. От ненависти и от чувства вины за то, на что не могла повлиять, до смирения. Сейчас я не понимаю, как должна была поступить, чтобы быть «хорошим русским». Я живу при Путине всю свою сознательную жизнь. Я просто хочу комфортной жизни — не хочу уезжать заграницу, где у меня нет знакомых, нет знания языка, нет работы, нет перспектив. Я не хочу бросать здесь свою пожилую маму. Но я не хочу жить и здесь, зная, что мои налоги идут на продолжение войны. Ощущать на себе санкции, зная, что до «верхушки» эти санкции не дойдут, они их просто не ощутят. Каждый раз вздрагивать и бояться сказать «что-то не то».

Я понимаю, что война не может длиться вечно, что когда-то она закончится. И я очень надеюсь, что это произойдет побыстрее, чтобы больше не было бессмысленных смертей. Но еще мне страшно, что с войны вернутся все те, кто туда пошел по самым разным причинам. В каком состоянии они оттуда вернутся? Будут ли им оказывать психологическую помощь? У моей подруги уже был случай, что на нее на улице посреди дня напал один такой «ветеран» за кроссовки «не того цвета».

Но почему-то страшнее от мысли, что когда война закончится, то внимание «верхушки», подобно Оку Саурона, обратится внутрь страны. И репрессии против простого населения еще усилятся.

