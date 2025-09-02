Украинские военные под Торецком, 31 августа 2025 года Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

Мир

Путин и Фицо обсудили атаки Украины на российскую энергетическую инфраструктуру

Президент России Владимир Путин во время визита в Китай провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Видеозапись переговоров в Пекине опубликовала пресс-служба Кремля.

Фицо — единственный из лидеров стран — членов Евросоюза, кто в Китай и поговорил с Путиным, отмечают украинские издания. Ранее западные страны и пресса не раз обвиняли премьера Словакии в пророссийской позиции из-за его критики Украины.

В начале переговоров Путин и Фицо обменялись любезностями. Президент России поблагодарил Словакию за «независимую внешнюю политику». Премьер Словакии в ответ сравнил Евросоюз с «жабой на дне колодца», которая не видит окружающего мира. «И я иногда очень разочарован, что в Евросоюзе … Несмотря на то, что я высоко уважаю Евросоюз, он не способен реагировать на движение в мире», — добавил Фицо, несколько раз отметив, что Словакия стремится к сотрудничеству с РФ.

Одной из главных тем встречи Путина и Фицо стали атаки Украины на российскую энергетическую инфраструктуру. Хотя напрямую те или иные объекты не упоминались, вероятно, поводом для такого обсуждения стали в том числе атаки на российский нефтепровод «Дружба». Украинские дроны за последний месяц несколько раз наносили удары по «Дружбе». Из-за атак трубопровод, по которому российскую нефть получают Венгрия и Словакия, прерывал работу. Министры иностранных дел Словакии и Венгрии пожаловались Еврокомиссии на удары по «Дружбе», призывая «немедленно обеспечить соблюдение обязательств по обеспечению безопасности энергоснабжения государств-членов» ЕС.

В ходе встречи с Путиным Фицо отметил, что Словакия «очень жестко реагирует» на атаки на нефтяную инфраструктуру. Он анонсировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленский в , пообещав «очень серьезно» обсудить с ним этот вопрос. Кроме того, Фицо сказал, что Словакия будет голосовать против плана Еврокомиссии, предполагающего поэтапный отказ от российских энергоносителей к 2027 году.

Путин ответил, что Москва «очень долго терпела» удары украинских сил по российским энергетическим объектам, а затем начала «серьезно отвечать» (как именно, он не уточнил). В ответ, по его словам, украинская сторона пытается нанести ущерб России, но наносит ущерб также и партнерам Москвы.

«Ну что тут можно сказать, Украина получает значительный объем энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте им поставки газа по реверсу, закройте им поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов», — призвал российский президент. О российских ударах по энергетике Украины, наносившихся в том числе зимой, Путин не упомянул.

Путин также назвал страны НАТО «специалистами по фильмам ужасов» из-за «нагнетания истерии» по поводу возможного нападения России на Европу. По его словам, это либо «провокация», либо «полная некомпетентность», поскольку у РФ «не было никогда не было, нет и не будет желания ни на кого нападать». Президент РФ в очередной раз обвинил Запад в «государственном перевороте» в Украине в 2014 году. Кроме того, он повторил, что Россия против вступления Украины в НАТО, но «никогда не возражала» против присоединения страны к ЕС.

Он также рассказал, что на саммите с лидером США Дональдом Трампом в на Аляске обсуждал варианты обеспечения безопасности Украины после завершения войны. По словам российского президента, здесь «есть возможность достичь консенсуса» и он надеется, что конструктивный диалог с США будет продолжен.

Путин приехал в Китай 31 августа с четырехдневным визитом. Он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества ( ), который проходил в китайском Тяньцзине. Российский президент также провел переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином и президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Также запланирована встреча Путина с президентом Сербии Александром Вучичем.

Герман. Я кадровый офицер вооруженных сил РФ. И я ненавижу эту войну.

В 18 лет, будучи юнцом, я поступил в военное училище. К концу обучения, полностью разочаровавшись от увиденного и усвоенного, я твердо решил уволиться и никогда не возвращаться к госслужбе. Любимая девушка ждала моего увольнения в Москве, я осваивал новую профессию, вовсю строились планы на новую жизнь. Жалко, что процесс увольнения новоиспеченного офицера занимает очень много времени и бюрократических процедур. Пока бумаги кочевали от стола к столу, и началась война.

До сих пор с дрожью вспоминаю момент осознания, что тот ужас который начался — теперь неотъемлемая часть моей жизни, и я его непосредственный участник. А главное, что с этого момента мне уже никуда не уйти. Все сослуживцы восприняли эту новость с воодушевлением, мне казалось, что я один видел в войне в первую очередь войну, а не продуманный геополитический ход. На моих глазах коллеги, разделявшие схожие с моими либеральные взгляды, меняли свое мнение и находили разные оправдания происходящему. В какой-то момент общественная дискуссия дошла до точки, когда даже говорить в коллективе что-то против войны стало неприемлемым.

Но куда страшнее всех других проблем стала реальная угроза моей жизни, будущему моему и близких мне людей. Страх, что в один из дней меня отправят «за ленту», стал моим постоянным спутником. Ведь что будет там? Либо смерть, либо тюрьма. Я стал ценить то, что моя специальность не сильно востребована на передовой, но с каждым годом при формировании новых «команд» смотрят на это все меньше. Я стал буквально рабом, который не может ни уволиться, ни уйти в отказ. А контракт с Минобороны стал сродни контракту с дьяволом. На неповиновение два исхода: либо на «передок» либо в тюрьму. Все что остается — это «не отсвечивать» и ждать.

С первых дней я верил в скорое завершение этого конфликта. Так прошло уже три года. Но я все еще верю, хоть и слабее, с большой долей усталости. С надеждой цепляюсь за каждую новость о переговорах и до глубины души расстраиваюсь из-за очередной политической клоунады. Практически все думают, что если ты военный — значит ты за войну. Нет. Хоть таких и действительно большинство.

