Война Тысяча двести восемьдесят шестой день. Задержан подозреваемый в убийстве украинского политика Андрея Парубия. Полиция заявила, что в деле есть российский след

На месте убийства Андрея Парубия. 30 августа 2025 года Roman Baluk / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Украина

Полиция Украины задержала подозреваемого в убийстве депутата Верховной рады Андрея Парубия, объявил президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 1 сентября. Задержание провели в Хмельницкой области около полуночи, сообщили в МВД. Следователи не исключают, что он хотел уехать из Украины. Подозреваемый, чья личность не раскрывается, дал первые показания, заявил Зеленский. Полиция опубликовала фотографии, сделанные при задержании, на одном снимке лицо задержанного мужчины заретушировано, на другом он стоит спиной к фотографу.

По данным следствия, подозреваемый — 52-летний житель Львова, который нигде не работал. У него были «определенные обстоятельства, при которых он совершил это убийство», заявили следователи на брифинге для журналистов 1 сентября. Украинский Пятый канал утверждает со ссылкой на источники, что «российские спецслужбы в течение года шантажировали подозреваемого информацией о том, где находится его сын, который считается пропавшим без вести на войне». Правоохранительные органы не знают, были ли у подозреваемого сообщники.

В деле об убийстве Андрея Парубия есть российский след, заявил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский. «Мы знаем: это преступление не случайно. В нем есть российский след. Перед законом ответит каждый», — заявил Выговский, не приведя других подробностей. Версия о российском следе приоритетная, но следователи не исключают никаких других версий, заявили представители правоохранительных органов на брифинге для журналистов. Расследование ведется по статьям об умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием.

54-летнего Андрея Парубия убили во Львове днем 30 августа. Подозреваемый, одетый как курьер службы доставки, восемь раз выстрелил в политика, а прежде чем скрыться, проверил, погиб ли Парубий. После убийства преступник переоделся, избавился от оружия и уехал из Львова, рассказали в полиции. Следователи и полицейские вышли на след подозреваемого в течение 24 часов после убийства, а задержание провели через 36 часов после нападения, заявили в МВД.

Убийство Андрея Парубия тщательно готовилось в течение нескольких месяцев. «Исполнитель изучал график передвижений погибшего, прокладывал маршрут и подготовил план побега», — заявили в Службе безопасности Украины. Следователи считают, что нападавший получал инструкции при подготовке к убийству.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук утверждает, что за два месяца до своего убийства Парубий просил, чтобы ему предоставили государственную охрану, но ему отказали. В правоохранительных органах заявили на брифинге, что Парубий или его близкие не обращались в полицию или СБУ с просьбой предоставить охрану.

Андрей Парубий — народный депутат Украины четырех созывов. Он заседал в Верховной раде с 2007 года и до самой смерти. Он был спикером украинского парламента в 2016–2019 годах. Парубий в советское время участвовал в национально-освободительном движении, проводил протестные акции, за что его задерживали. В 1991 году он стал соучредителем Социал-национальной партии Украины (впоследствии — «Свобода»). Парубий участвовал в «оранжевой революции» в 2004 году. Во время Евромайдана в 2013–2014 годах был комендантом палаточного лагеря и руководил подразделениями «Самообороны Майдана». В феврале — августе 2014 года занимал пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Андрей Парубий Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Российская пропаганда утверждает, что Андрей Парубий стоит за убийствами в Киеве и Одессе в 2014 году. Российские государственные медиа заявили, что Парубий «управлял снайперами», которые участников столкновений в Киеве в феврале 2014-го, а также «был непосредственным куратором и организатором» в Доме профсоюзов в Одессе в мае того же года. Следственный комитет РФ в 2023 году заочно обвинил Парубия в том, что он, как бывший секретарь СНБО, стоит за массовыми обстрелами Донбасса в ходе конфликта, начавшегося в 2014 году.

Назначенные Россией власти аннексированных регионов Украины заявили, что за убийством Парубия стоит Украина. «Глава» аннексированной Херсонской области Владимир Сальдо считает, что убийство Парубия «показывает, как разлагается украинская политическая система изнутри». Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета утверждает, что убийство Парубия — «это результат внутренних разборок и зачистки тех, кто много знал о преступлениях в Одессе и на Донбассе». Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что «новые бандеровцы зачищают „политическую поляну“ от старых бандеровцев в ожидании гипотетических выборов».

Депутат Госдумы от аннексированного Крыма Михаил Шеремет сказал, что Парубия «часто называли палачом» и «теперь запущенный им же бумеранг смерти вернулся к нему». Депутат самопровозглашенной ДНР Борис Литвинов заявил, что это сравнимо с убийством «одного из приспешников Гитлера».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила, что убийство Андрея Парубия «повесят на группу украинских аквалангистов, подозреваемых в теракте на „Северном потоке“, один из которых через тюремную канализацию добрался из Италии в порт Одессы».

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Галя (Москва — Тульская область). Многие пишут о молчаливом большинстве, о том, как все в России поддерживают войну, и прочее. Это конечно очевидно, большинство либо поддерживает, либо большинству все равно. Количество тех, кому все равно, к сожалению, растет. Обидно наблюдать, как люди, три года назад протестовавшие на Пушкинской, сегодня зазывают уехавших возвращаться. Я живу между городом и деревней и наблюдаю с интересом, как много война значит в деревне и как не значит ничего в Москве…

Но одиноким пацифистам хочется возразить. Мы не знаем, сколько нас, неподдерживающих. В первый день войны я приехала в Москву и шла, цепляясь глазами за каждое лицо, пытаясь понять, что думает идущий навстречу человек? Как он может спокойно идти на работу? Почему все мы не орем белугой хором, вместе? Но ведь и для окружающих прохожих я была еще одним спешащим по своим делам индивидуумом (отчего только глаза навыкате?).

Ситуация не изменилась. Уже не истерично, а обыденно я хожу по московским улицам и заглядываю в лица, кто-то заглядывает в лицо мне. Но у меня на лбу не нарисован пацифик, и у человека напротив — тоже. Так мы и проходим мимо, не зная, что мы в этом городе не одни.

Поделитесь вашими мыслями о войне

Что происходило накануне

Война Тысяча двести восемьдесят пятый день. Генштаб Украины заявил, что летнее наступление россиян закончилось «практически ничем»

Что происходило накануне

Война Тысяча двести восемьдесят пятый день. Генштаб Украины заявил, что летнее наступление россиян закончилось «практически ничем»

«Медуза»