Война Тысяча двести восемьдесят пятый день. Генштаб Украины заявил, что летнее наступление россиян закончилось «практически ничем»

Украина

Генштаб ВСУ: весенне-летнее наступление россиян закончилось «практически ничем»

Генштаб Украины обвинил российское военное командование в «попытках выдать желаемое за действительное» и «откровенной лжи». Причиной стал опубликованный накануне отчет начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова об итогах весенне-летнего наступления российской армии.

В нем Герасимов утверждал, что с марта 2025 года российские войска захватили 149 населенных пунктов и более 3,5 тысяч квадратных километров территории Украины. Он также заявил, что военные РФ успешно создают «зоны безопасности» вдоль границы: в Сумской области под их контроль перешли 210 квадратных километров территории, а в Харьковской был «практически полностью» блокирован город Купянск.

По версии Генштаба армии Украины, «очередное сезонное наступление завершилось практически ничем». Украинское командование подчеркнуло, что за весенне-летний период россияне не захватили ни одного крупного города. «Зоны безопасности» в Сумской и Харьковской областях Генштаб Украины назвал «не более чем попытками скрыть провалы операций, приведших к тупиковым ситуациям и десяткам тысяч жертв».

Украинский Генштаб также утверждает, что в ходе боев за полгода россияне потеряли убитыми и ранеными 210 тысяч военнослужащих, а также 1201 танк, 2174 единицы бронетехники и 7303 артиллерийские установки. По мнению украинского командования, единственный «стопроцентно подтвержденный результат, достигнутый Россией с начала 2025 года, — это ее собственные потери».

«Итоговый доклад генерала Герасимова — хрестоматийный пример кремлевской лжи и высокомерия. Вооруженные силы Украины продолжают удерживать фронт, уничтожать и изматывать оккупанта, демонстрируя: никакая кремлевская пропаганда не сможет скрыть провал весенне-летней кампании России 2025 года», — утверждает в своем заявлении Генштаб ВСУ.

Мир

Кремль: ЕС «вставляет палки в колеса» мирным инициативам Трампа

В Евросоюзе «не унимается партия войны», не желающая завершения конфликта между РФ и Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью кремлевскому корреспонденту Павлу Зарубину. По его словам, европейский подход контрастирует с подходом президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Песков подчеркнул, что Москва благодарна Трампу за его усилия по достижению мира.

«Европейцы мешают этим усилиям, европейцы вставляют палки в колеса, европейцы всячески потворствуют и, наверное, поощряют киевский режим на совершенно абсурдное продолжение линии на несговорчивость», — заявил представитель Кремля. Он назвал это «большой ошибкой», которая сделает ситуацию для Украины «еще хуже». Песков не пояснил, какие именно действия Евросоюза не нравятся Москве и почему.

Пресс-секретарь Владимира Путина также заявил, что Россия готова к политико-дипломатическому урегулированию, и обвинил Украину в отсутствии «взаимности» по этому вопросу. «Пока в этом мы не видим взаимности от Киева, продолжаем специальную военную операцию», — сказал представитель Кремля.

Евросоюз продолжает оказывать активную помощь Украине на фоне уменьшения поддержки со стороны администрации Дональда Трампа. В ЕС настаивают, что договоренности о прекращении войны не должны обсуждаться без участия Киева и должны быть основаны на международном праве. При этом Евросоюз, в отличие от Трампа, настаивает на скорейшем прекращении огня и продолжении переговоров уже после прекращения боевых действий.

После саммитов на Аляске и в Белом доме лидеры Евросоюза сфокусированы на поиске вариантов гарантий безопасности Украины после завершения боевых действий. В числе наиболее обсуждаемых вариантов, — размещение на территории страны европейского миротворческого контингента, участвовать в котором готовы около десятка стран. РФ при этом заявляет, что в принципе не согласна с размещением военнослужащих из стран НАТО в Украине, даже если это размещение не будет происходить под эгидой альянса.

Анонимная читательница (Астраханская область). Я живу в военном городке. Мой муж военный, летает на транспортных самолетах. Война началась через месяц после того, как нас распределили в этот город после окончания университета (классное начало взрослой жизни, правда?). Иногда сюда долетают дроны, взрываются, включается сирена. Сначала было страшно, сейчас привыкли (что пугает куда больше).

Из моей семьи единственные, кто осудил этот ад — я и моя тетя. У нее была возможность покинуть страну вместе со своим сыном, у меня же этой возможности не оказалось. Мой муж — прагматик и на войну смотрит крайне стратегически. Мою «сердобольность» он не понимает. От этого мне совсем одиноко.

Мне так тяжело, когда я вижу фото гробов с маленькими детьми, целыми семьями погибших от бомб, которые посылают в Украину на мои же налоги. Я проклинаю всю верхушку нашей власти. Но и к власти Украины я отношусь не более доверительно, потому что годы этой войны научили меня тому, что власти никогда нет дела до своего народонаселения.

Первое время я возлагала надежды на переговоры и прочую бурду, которой нас кормили. Сейчас у меня нет надежды ни на что. Потому что даже если боевые действия остановятся, как мы будем жить? Я как будет жить несчастная Украина, которую мы разбомбили? Как будем жить изолированные от всего цивилизованного мира мы — российские граждане? Без интернета, без денег, без открытых границ, без принятия нас как адекватных людей в других странах?

