Война Тысяча двести восемьдесят четвертый день. Убит бывший комендант Евромайдана Андрей Парубий. В Европе и США недовольны тем, как Уиткофф ведет переговоры с Кремлем

Во Львове убит бывший спикер Верховной Рады и комендант Евромайдана Андрей Парубий

Народного депутата Андрея Парубия застрелили днем 30 августа во Франковском районе Львова. По данным украинских СМИ, убийца, одетый в форму курьера службы доставки, напал на политика на улице — он несколько раз выстрелил ему в спину, после чего скрылся с места преступления на электрическом велосипеде. Парубий скончался до приезда медиков. Возле его тела нашли семь гильз.

Правоохранительные органы открыли досудебное расследование по факту умышленного убийства. В городе ввели специальный режим «Сирена» для поиска подозреваемого. Момент убийства попал на камеры уличного наблюдения. По данным источников «РБК-Украина», полиция уже вышла на след предполагаемого убийцы.

На месте убийства Андрея Парубия, Львов, 30 августа 2025 года Roman Baluk / Reuters / Scanpix / LETA

Андрей Парубий — народный депутат четырех созывов (с шестого по девятый) Верховной Рады. В действующем созыве избрался от партии «Европейская солидарность». В восьмом созыве, с 2016 по 2019 год, был спикером Верховной Рады.

Украинские СМИ называют Парубия одним из наиболее активных участников национально-освободительного движения. Еще в конце 1980-х он организовывал акции и пикеты, за которые его задерживали советские власти. В 1991-м стал соучредителем Социал-национальной партии Украины (впоследствии — «Свобода»). С конца 1990-х — депутат Львовского областного совета, с 2007-го — депутат Верховной Рады.

Парубий участвовал в Оранжевой революции 2004 года. Затем в 2013–2014 годах стал одной из центральных фигур Евромайдана — он был комендантом палаточного лагеря и руководителем подразделений «Самообороны Майдана». Занимал пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Владимир Зеленский выразил соболезнования по поводу гибели Андрея Парубия. По словам президента, он уже получил от МВД и офиса генпрокурора Украины доклады о ходе расследования убийства и поиске подозреваемого.

«Андрей Парубий — патриот и государственник, внесший огромный вклад в защиту свободы, независимости и суверенитета Украины. Человек, чье место по праву в учебнике истории», — заявил в свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал убийство Парубия «шокирующим и дерзким». Он призвал правоохранительные органы в кратчайшие сроки расследовать обстоятельства преступления и задержать убийцу. «Украинское общество должно быть объединено как никогда, потому что враг пытается уничтожить нас извне и взорвать ситуацию внутри страны», — добавил он.

Партия «Европейская солидарность» заявила, что в убийстве Парубия виновата Россия и ее «пятая колонна». «Мы связываем это убийство с его государственной проукраинской позицией и считаем, что за этим жестоким преступлением может стоять наш исконный враг и террорист — Российская Федерация и ее пятая колонна. Москва искренне ненавидела Парубия как одного из создателей современного украинского государства», — написала глава фракции «Евросолидарности» Ирина Геращенко.

Европейские и американские чиновники недовольны спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, который ведет переговоры с Россией

Официальные лица США, Украины и Евросоюза разочарованы самоуверенным стилем и методами работы Стива Уиткоффа, которого Дональд Трамп назначил своим спецпосланником по урегулированию российско-украинской войны. Об этом изданию Politico рассказали семь источников, пожелавших сохранить анонимность. За последние шесть месяцев спецпосланник Трампа пять раз встречался с Владимиром Путиным, однако его усилия не приблизили Москву и Киев к мирному соглашению.

Чиновники утверждают, что Уиткофф зачастую пренебрегает консультациями с экспертами и союзниками, из-за чего порой остается неподготовленным к переговорам. Некоторые собеседники Politico говорят, что спецпосланник смотрит на проблему российско-украинской войны упрощено, как на земельный спор. «Его неопытность очевидна, президент к нему прислушивается, но возникла некоторая путаница в том, что было сказано и согласовано», — рассказал один из источников.

«Уиткофф заскочит к Владимиру Путину, наговорит кучу ерунды, никому не расскажет, что произошло на самом деле, а потом просто уйдет восвояси. А русские тем временем говорят вам, что „Уиткофф сказал…“, и вы не знаете, правы они или нет», — заявил другой источник.

По словам сразу трех собеседников Politico, официальные лица, которые взаимодействуют с Уиткоффом в России, также разочарованы его неспособностью должным образом донести до Трампа послания Владимира Путина и его «красные линии». По их мнению, Уиткофф не до конца понимает, что ему говорит Путин.

Как ранее отмечали СМИ, на встречах с Путиным в Кремле Уиткофф неоднократно нарушал стандартный дипломатический протокол — например, приезжал на переговоры без стенографиста Госдепартамента США, а также пользовался услугами кремлевского переводчика. Из-за этого посланник Трампа неверно интерпретировал требования Путина, и таким образом все его дипломатические усилия «превратились в хаос».

Несмотря на это, Белый дом называет Уиткоффа ценным членом команды президента США. «Уиткофф добился большего прогресса в деле прекращения кровопролития в Украине, чем все его критики вместе взятые», — заявил вице-президент Джей Ди Вэнс.

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Анна. Все три с лишним года не оставляла попыток объяснить своей маме истинное положение дел. Была уверена, что она, «ребенок войны», откликнется, узнав о том, как погибают украинские дети, их матери и отцы, и такие же старухи, как она. Бомбежка «Охматдета», лавандовая Лизонька, убитая российской бомбой четырехмесячная малышка вместе с мамой и бабушкой в Одессе, молодая мама, искавшая своего четырехлетнего сына месяца, а потом нашедшая его мертвым… Душевная глухота: свое, святое, наше возвращаем. Еще присказка дурацкая про то, что «мы там быстро порядок наведем». Я все равно рассказывала об увиденном и прочитанном, а в ответ получала обвинения в предательстве. Да что я, такое во многих семьях… И силы неравны: кто я перед Скабеевой и Соловьевым-Киселевым, мама на них сидит как приклееная годами, сериалы смотреть перестала!

Три недели назад случилось несчастье: мама на даче сломала шейку бедра и попала в ближайшую больницу, 70 километров от Москвы. Спасибо хирургу, операцию сделали, мама худо-бедно приходит в себя. И спрашивает, слабенькая, бледная после операции: «Ну что там, как, наши Покровск взяли?» Мама, говорю, какой тебе Покровск? Памперсы, бинты, кремы-мази-таблетки, пеленки сюда сами тащим. Дешевую цинковую мазь от пролежней за 60 рублей больница не в состоянии купить для больных. Ты подумай, мама, ты посмотри на обшарпанные старые-престарые матрасы, на облупленные кровати рядом, на одну измудоханную санитарку на 70 лежачих… Мама, зачем нам эта война? Что же мы за люди такие, что не хотим жить по-людски?

