Война Тысяча двести восемьдесят третий день. Количество погибших на войне россиян достигло 220 тысяч человек. Еженедельные потери постоянно растут

Украинские военные ведут огонь на позиции в Запорожской области. 20 августа 2025 года Frontliner / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия

Общее число погибших на войне российских солдат достигло 220 тысяч человек

С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину погибли как минимум 220 тысяч российских военных, следует из нового подсчета «Медузы» и «Медиазоны».

Подсчет ведется на основании данных Реестра наследственных дел — на фоне отказа Росстата публиковать данные об общей смертности в России этот реестр остается единственным надежным источником о количестве погибших. Общий метод таков: журналисты смотрят на отношение числа попавших в реестр мужчин к числу попавших туда женщин и сравнивают его с с довоенным показателем — разница позволяет оценить количество погибших на войне.

Как отмечают авторы исследования, данные показывают, что еженедельные потери российских войск растут и «с каждым годом словно выходят на новый уровень интенсивности». В 2024 году они достигли рекордных значений — в отдельные отрезки ВС РФ теряли более двух тысяч человек в неделю.

Всего в прошлом году, показало исследование, погибли около 93 тысяч российских военнослужащих. В 2023 году потери убитыми составили почти в два раза меньше — 53 тысячи человек.

Для потерь в 2025 году журналисты использовали предсказательную модель — так как наследственные дела могут открываться в течение полугода после смерти. Оценки показывают, что по состоянию на конец августа с начала года погибли 56 тысяч российских военных.

Общая число потерь с начала полномасштабной войны, таким образом, авторы исследования оценивают в 220 тысяч человек.

Исследование целиком

Украина

В Киеве завершили спасательные работы на месте разрушенной пятиэтажки

Экстренные службы завершили спасательные работы в Дарницком районе Киева, где в результате российского удара накануне оказался разрушен пятиэтажный дом.

По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, аварийно-поисковые работы в Киеве продолжались непрерывно более 30 часов. В ходе работ из-под завалов были спасены 17 человек, рассказал он.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, сейчас известно о 22 погибших на месте обрушения, среди них — четыре ребенка.

Расчистка завалов на месте обрушения дома в Киеве Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA Стихийный мемориал по погибшим в результате обрушения пятиэтажного дома Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

В общей сложности, в результате российской атаки в Киеве погибли 23 человека, еще 53 получили ранения. По словам Зеленского, до сих пор остается неизвестной судьба восьми человек.

Зеленский в очередной раз призвал иностранных партнеров к сильным санкциям против РФ. «Когда вместо дипломатии Россия выбирает баллистику, продолжает модернизировать „Шахеды“ для убийств и развивает взаимодействие с такими субъектами, как Северная Корея, это означает, что мир должен реагировать соответственно. Нужны сильные санкции, сильное давление, сильные шаги, чтобы убийцы не чувствовали безнаказанности», — заявил он.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит противоречий в нанесении ударов по Украине на фоне мирных переговоров. По его словам, Россия «сохраняет свою заинтересованность в продолжении переговорного процесса», но при этом «специальная военная операция продолжается и российские вооруженные силы выполняют свои задачи — продолжают бить по объектам военной и околовоенной инфраструктуры».

В последние месяцы российские военные значительно усилили интенсивность обстрелов Киева. С начала лета произошло девять массированных атак, которые привели к жертвам. Наибольшими по количеству погибших были атаки 17 июня (28 погибших и более 130 пострадавших) и 31 июля (28 погибших, более 150 пострадавших).

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Сардана (Санкт-Петербург). Когда война началась, мне еще не было 18, я ни разу не голосовала, не выбирала ни одного человека, которые приняли решение начать этот ужас. Всегда говорю себе это, когда начинаю чувствовать вину за все происходящее… Не помогает.

Помню день, когда все началось, я болела, проснулась утром и сразу потянулась к телефону, у нас уже было около 9-10 утра и начали появляться видео и фото с последствиями ударов по Украине. Я прочитала это, в ужасе вышла из дома, по дороге проезжал катафалк. Я запомнила это на всю жизнь, что-то внутри оборвалось навсегда […].

Первое время, как и у всех, у меня была надежда на скорое завершение войны, но вот прошло уже почти четыре года. Я все равно поддерживаю эту надежду. Иногда представляю солнечное утро, когда я открою телеграм и увижу там новость, что все закончилось, что люди больше не будут гибнуть, и с души спадет огромный камень. В этот день я выбегу на улицу и увижу людей, у которых в глазах тоже будет читаться облегчение!

Но сейчас это только мечты. Наяву происходят самые страшные вещи. В первую очередь, умирает так много людей, что невозможно осознать эти масштабы. Я делаю упражнения, чтобы сердце не зачерствело: когда я вижу очередные сообщения о погибших, то тут же представляю семьи, которые теряют дорогих людей, их ужасное горе. Нужно делать этот укол боли, чтобы не начать закрывать глаза на ужас. Страшно очерстветь, страшно стать слепой, страшно жить в стране, которая ведет войну, но при этом любить свою страну. Страшно.

Поделитесь вашими мыслями о войне

