«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Россия нанесла новый массированный удар по Киеву. Разрушен пятиэтажный жилой дом

Вооруженные силы РФ атаковали Киев в ночь на 28 августа, применив ударные беспилотники «Шахед» и ракеты различных типов, в том числе аэробаллистические ракеты Х-47 М2 «Кинжал», сообщил начальник военной администрации города Тимур Ткаченко.

Под удар попал пятиэтажный жилой дом на улице Бориспольской в Дарницком районе. В третий подъезд дома попала российская ракета, заявил глава МВД Украины Игорь Клименко. В результате атаки разрушена часть здания с первого по пятый этажи. На месте проводится поисково-спасательная операция, под завалами могут находиться люди.

В результате массированного удара, по данным властей Украины на 10:55 утра, погибли 13 человек (из них 12 — в Дарницком районе), ранения получили 48 человек. Среди погибших — трое детей, в том числе двухлетний ребенок. Данные о пострадавших уточняются. 10 человек числятся пропавшими без вести.

Последствия атаки зафиксировали в более чем 20 местах в шести районах Киева — Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах. Повреждены жилые дома, детский сад, торговый центр, офисное здание, парковка, десятки автомобилей. В Киеве 29 августа объявили днем траура в память о жертвах российской атаки.

В феврале 2024 года , «Медуза» и «Дождь» запустили проект «Давайте» для помощи мирным украинцам, пострадавшим от войны. В рамках проекта удалось собрать миллион евро. Помощь получили 280 тысяч человек. Если вы живете не в России и не планируете туда ездить — подпишитесь на донаты «Давайте».

Россия также атаковала другие регионы Украины. В Винницкой области, по данным местной администрации, под удар попали объекты энергетики, из-за чего 60 тысяч потребителей в 29 населенных пунктах остались без электричества. Кроме того, в городе Казатин в Винницкой области повреждена железнодорожная инфраструктура, из-за чего поезда, следующие между Киевом и Львовом, временно изменили маршруты, сообщил железнодорожный перевозчик «Укрзалізниця». Кроме того, по данным компании, в результате атаки ВС РФ повреждения получил парк скоростных поездов «Интерсити+» (в каком регионе, не уточняется). В городе Запорожье, по информации властей, войска России атаковали одно из местных предприятий.

По данным Воздушных сил ВСУ, Россия в ночь на 28 августа атаковала Украину, применив 598 беспилотников (как ударные «Шахеды», так и ), а также 31 ракету: 20 крылатых ракет Х-101, девять баллистических ракет, выпущенных из комплекса «Искандер-М/KN-23», и две ракеты «Кинжал». В ВСУ утверждают, что украинские силы ПВО, по данным на 9:00 утра, сбили или подавили 563 дрона, одну ракету «Кинжал», семь баллистических и 18 крылатых ракет. В Воздушных силах добавили, что ракеты и ударные дроны попали по 13 локациям, а еще в 26 местах упали обломки.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что массированный удар ВС РФ — «четкий ответ всем в мире, кто неделями и месяцами призывал к прекращению огня и к реальной дипломатии».

«Россия выбирает баллистику, а не стол переговоров. Выбирает продолжать убийства, а не заканчивать войну. И это означает, что Россия до сих пор не боится последствий. Россия до сих пор пользуется тем, что по крайней мере часть мира закрывает глаза на убитых детей и ищет оправданий для Путина», — заявил украинский лидер.

Мы ожидаем реакции Китая на происходящее. Китай неоднократно призывал к нерасширению войны и к прекращению огня. Этого нет из-за России. Мы ожидаем реакции Венгрии. Смерть детей должна вызывать точно больше эмоций, чем что-либо другое. Мы ожидаем реакции каждого в мире, кто призывал к миру, а сейчас чаще молчит, чем занимает принципиальные позиции.

И уже точно время новых жестких санкций против России за все, что она делает. Уже сорваны все дедлайны, испорчены десятки возможностей для дипломатии. Россия должна чувствовать свою ответственность за каждый удар, за каждый день этой войны. Вечная память всем жертвам России!

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев настаивает на «решительной международной реакции на жестокий удар России по Киеву и другим городам». По его словам, в результате удара пострадало представительство Евросоюза в Украине. «Что бы ни говорил Путин на Аляске, его реальные действия свидетельствуют об отказе от дипломатии, диалога и мирных усилий», — заявил Сибига.

Во время ночной атаки Россия также нанесла удар по дипломатам, что является прямым нарушением Венской конвенции. Пострадала миссия ЕС в Украине. Это требует осуждения не только со стороны ЕС, но и всего мира. Мы выражаем солидарность с нашими коллегами из ЕС и готовы оказать помощь.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Виктория. Страшно видеть как люди приучаются к насилию. Как и те, и другие радуются жестоким расправам и смертям, как друг другу желают захлебнуться кровью. И обе стороны еще оправдываются, что так надо, так «нормально». Расчеловечивают прямо по телевизору.

Люди перестают видеть перед собой людей. С теми кто «не свой» можно делать все. Можно резать, насиловать, пытать, взрывать. Все забывают, что как и здесь есть дети, женщины, мужчины — невинные, не жаждущие крови, так и там. Как там, так и здесь. Точно такие же. С такими же мечтами. С такой же любовью к близким, к родственникам. С такой же тягой к жизни. К нормальной жизни.

Меня пугают люди, что с радостью и гордостью кричат о славе и о силе, когда столько людей были лишены самого ценного, что у всех нас есть — жизни. Убивают и судьбы тесно переплетенные с погибшими. Разбиваются в дребезги все мечты на совместное будущее их близких. Разрываются и уничтожаются души и сердца. Одним внушается восторженные ненависть и злость, другим парализующие страх и отчаяние.

